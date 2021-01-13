نقل أسير فلسطيني مصاب بكورونا للعناية المكثفة

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن سلطات السجون الإسرائيلية، نقلت المعتقل باسل عجاج البالغ من العمر 45 عامًا، والمصاب بفيروس “كورونا”، إلى العناية المكثفة في مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي.

وذكر نادي الأسير في بيان، اليوم الأربعاء، أن هناك شحّ في المعلومات، المتوفرة حول الحالة الصحية للمعتقل عجاج، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وأضاف البيان: “ما وصل له المعتقل عجاج ينذر بمخاطر عالية ومتصاعدة على حياة الأسرى، خاصة مع استمرار انتشار الوباء بين صفوفهم، ومماطلة إدارة السجون باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال منع وصول عدوى الفيروس إليهم”.

يأتي ذلك في حين، أُصِيب 191 معتقلا بفيروس “كورونا” منذ بداية انتشار الوباء.

من ناحيتها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن تراجع الحالة الصحية للمعتقل عجاج، تستلزم تدخلاً عاجلاً لتدارك الوضع الصحي للأسرى في السجون.

وأضافت الكيلة في بيان لها، “إن إمعان إسرائيل في إهمالها الطبي بحق الأسرى خصوصاً في ظل تفشي فيروس كورونا يعد بمثابة قرار بقتلهم ببطء”.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 40 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين دون تهمة نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية.