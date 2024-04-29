«نورلاند» يجري زيارة إلى بلدية مصراتة

أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، “زيارة إلى بلدية مصراتة، برفقة القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت، إذ التقيا خلالها بعدد من قيادات البلدية”.

وبحسب وكالة وال، “تضمنت الزيارة الالتقاء بعميد بلدية مصراتة محمود السقوطري لمناقشة الحكم المحلي والقضايا الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية لليبيين”.

كما “شملت زيارة نورلاند الالتقاء بمجلس حكماء وأعيان مدينة مصراتة وأكد أهمية دور المجلس في الدفع باتجاه السلام والمصالحة والدفاع عن القضايا المحلية التي تؤثر على الحياة اليومية لليبيين”.

وأشاد نورلاند، خلال لقاءه عايدة بعيو من اتحاد نساء مصراتة وآسيا الشويهدي من لجنة المصالحة بين تاورغاء ومصراتة والمبادرة المجتمعية النسائية، “بأهمية دور منظمات المجتمع المدني في تشكيل القرارات المتعلقة بالقضايا المركزية التي تواجه المجتمع الليبي”.

كما “تضمنت زيارة المبعوث الخاص الالتقاء بالمسؤولين في المنطقة الحرة مصراتة ودعا خلالها الى تعزيز العلاقات بين الشركات الأمريكية والمنطقة الحرة التي تلعب دورًا حيويًا في تحفيز التجارة والنشاط الاقتصادي في ليبيا”.