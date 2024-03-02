هايتي.. «باربكيو» يُعلن الحرب على الحكومة

تتواصل أعمال العنف في هايتي، لليوم الثاني على التوالي، بسبب محاولات الإطاحة بالحكومة في البلاد.

ونقلت وكالة رويترز، أن شخصا في هايتي يدعى جيمي شيريزير، ويعرف باسم “باربكيو”، كما يوصف بأنه زعيم إحدى أكبر عصابات هايتي، حذّر من أنه سيواصل مسعاه لإطاحة رئيس الوزراء أرييل هنري.

وطلب شيريزير في مؤتمر صحفي، من الأسر عدم إرسال الأطفال إلى المدراس لتجنب الأضرار الجانبية، مع تصاعد أعمال العنف في أجزاء من العاصمة،

وقال: ستستمر المعركة بقدر ما يلزم، وسنواصل قتال أرييل هنري، ولتجنب الأضرار الجانبية أبقوا الأطفال في المنازل.

وكانت اندلعت أمس الجمعة، أعمال العنف في العاصمة بور أو برنس، مع شن “عصابات شيريزير”، والتي تسعى للإطاحة رئيس الحكومة، هجمات قرب المطار الدولي وسجن في المدين، حيث دوّت أصوات إطلاق نار كثيف وتعطلت حركة المرور في بعض مناطق عاصمة هايتي، وفر السكان من منازلهم القريبة من القتال، وبحسب رويترز، قتل 4 شرطيين وأصيب العشرات الأشخاص.

يذكر أن “شيريزير”، هو ضابط شرطة سابق يرأس تحالفا من “العصابات”، وعطل البلاد عندما أغلق أكبر محطة نفط عام 2022، ويخضع لعقوبات من كل من الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية.