هل أصبح الرئاسي عبئًا ثقيلا على الليبيين الأحرار

لم يعد هناك وقت لتدريب الرئاسي على ممارسة السياسة، وليس هناك وقت لمهادنة عملاء دول الاستبداد، والليبيون يزفون قوافل الشهداء دفاعا عن الوطن، وضمانا للحرية التي ناضلوا في سبيلها سنوات طوال.

الرئاسي بطيء مكبل متردد لا يفئ بمتطلبات المرحلة وبما نحن فيه من تشريد وقتل ودمار وجلب المرتزقة الكفرة الملحدين من كل حدب وصوب، ومن عربدة حفتر وتلون صالح المنادين بسحب الشرعية من الرئاسي.

الرئاسئ مكبل بسياسات سلامة التي أوغلت في التسويف ثم التسويف ثم التأسف والغش والتدليس لسنوات عديدة على الرئاسي وعلى المجتمع الدولي في كل إحاطة وعلى كل منصة إعلامية كمخدر ومثبط حتى أوصل هو والرئاسي بحفتر إلى أعتاب طرابلس. كان يمكن للرئاسي أن يمول عملية الشروق لإنتزاع المواني من حفتر ومن جضران، وامريكا لم تمانع من ذلك عندما أرجعت سفينة تهريب النفط من عرض البحر، فتخاذل الرئاسي وتحولت حقول النفط من جضران قرصان المال إلى حفتر قرصان الدولة. كان يمكن للرئاسي أن يدعم ثوار بنغازي ودرنة لإفشال مشروع الكرامة، والذي كان واضحاً عند الكثير من الوطنيين ومنهم الشيخ عبدالرحمان الغرياني مفتي الديار الليبية وصاحب النظرة الثاقبة. توالت هزائم إستشارات الرئاسي لإحتلال الجنوب بأربعين سيارة طاوية وبعض رشاشات الأغراض العامة التي اثبتث هشاشتها عند تعرضها لصناديد التبو، ولم يقوم الرئاسي بدعمهم ولا برفع واقعة قصف حفتر التي أوقعت 45 ضحية من التبو، ولم تحال القضية إلى محكمة العدل الدولية كتطهير عرقي.

دروة سنام الإستشارات السيئة من بطانة الرئاسي المراهنة على قبول حفتر ومصر والإمارات لإتفاق الصخيرات وإستجدائهم لدعم ذلك المسار في إجتماعات باليرمو وباريس وابوظبي، فكان الرد تجميع السلاح والمال والمرتزقة وغزو العاصمة وتشريد أهلها، وكان الرد من صالح وحفترالمطالبة بنزع الشرعية من الرئاسي.

لم يسال الرئاسي ومستشاروه؛ لماذا معظم دول العالم تؤيد حفتر وتحجم عن مساعدة الرئاسي رغم أنها تعترف به كحكومة شرعية؟ الجواب بسيط؛ أن الحق مع الأقوى؛ أي أن العالم يعترف بحق القوة وليس قوة الحق، والأيدي المرتعشة يضيع حقها لترددها وتقاعسها عن الفعل المناسب، فلنقل أن مصر والسعودية والإمارات صراعهم مع الثورات صراع وجود، وإسقاط الثورات واجب من أجل الحد من إنتشار العدوى لها وقلب أنظمتها، فما بال روسيا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا؟ هذه الدول تعلم أن حفتر قد ضم إليه (شكليا) 80% من مساحة ليبيا والأهم من ذلك 60% من حقول ومواني النفط، ولذا فإن من يسيطر على النفط في ليبيا هو الذي يجب التعامل معه وإن كان 80% من الليبين ليسوا مع حفتر، فمصالح تلك الدول عقود النفط وليس الديموقراطية أو الدولة المدنية.

نعم حفتر فاقد للشرعية وللقاعدة الشعبية، وهم يعلمون أنه لن يحكم ليبيا، ولكن تنصيب دكتاتور سوى كان إحدى أبناء القذافي كما تريد روسيا، أو أحمد قذاف الدم كما تريد مصر، أو عارف النايض كما تريد الإمارات، أفضل لهم في التعامل من وجود دولة بموؤسسات منتخبة ورقابة تعرقل عملهم وصفقاتهم المشبوهة.

من تجربتي الشخصية في سنة 2011 م كان مدير إحدى الشركات النفطية الإيطالية مستاء جدا من التغيير الذي حدث في ليبيا رغم فرحة الشعب العارمة، حيث قال أن عمل الشركات الأوروبية مربح ومريح في عهد القذافي لأن التعامل يكون مع شخص واحد وبلا رقابة، في حين أن العمل في دول الثورات متقطع، وفي الدول الديموقراطية قليل الأرباح بسبب المنافسة والشفافية.

على مستوى الحكومة كان الرئاسي أكثر سؤاً، فوزير الخارجية يشتغل بالشمعة في عصر النيون، فلم يستدعي سفير له من دولة معتدية، وسفراءه لا يعنيهم أمر ليبيا إلا عند قبض مرتباتهم، أما وزير العدل فلم يرفع إنتهاك للحقوق وما أكثرها إلى أي هيئة دولية، ولم تقام أي محاكمات داخلية للمتمردين وأصحاب الجرائم ضد الإنسانية من أجل رفعها للخارج. آخر مزحة ثقيلة ذهاب وزير الاوقاف إلى السعودية لإستشارته حول جواز قتل الليبيين بالتعاون مع المرتزقة الروس والجنجويد الأعراب تحت قيادة أمير المؤمنين حفتر، ذهب الوزير (التلميذ) يسال صاغراً منبطحا إلى شيخ تستعمله الإستخبابات السعودية لنشر الوهابية وعبثها بحكومات الشعوب بإسم (الجرح والتعديل) وما هو إلا الهجوم على المذاهب المعتبرة والفرق الإسلامية المخالفة من أجل ظهور الوهابية الحنبلية بانها الفرقة الناجية، والعدم لسواها.

المواقيت الدولية الحالية لا تظهر نوراً في أخر النفق؛ إجتماع وزراء الدول الأوروبية الأربع يوم الاثنين 30 ديسمبر ثم إجتماع فرنسا وقبرص ومصر يوم 4 يناير ثم إجتماع بوتن مع أردوغان يوم 8 يناير ثم إجتماع سلامة مع الدول الأوروبية الاربع في برلين يوم 15 يناير ثم زيارة حفتر إلى روما في اخر يناير، كل ذلك لا يدل على حل للازمة.

من الواضح أن الحل في ليبيا لن يكون إلا بحكومة قوية تلبي طموحات الشعب مطالب بها في الميادين، ومما لا شك فيه أن دول الإستبداد لن تتنازل عن تنصيب دمية وإن قبل الرئاسي بكل مطالبهم، وأن الدعم التركي المهم سيزيل شبح تشريد أهالي العاصمة ويبعد القوة الغازية إلى ما بعد بن وليد ولكن لن يرتقي إلى دك معاقل حفتر في الرجمة، وبذلك يستمر الإنقسام ودعم حفتر وأزلامه ومرتزقته والمتمردين معه بالمال من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، وتستمر حقول النفط في الإنتاج تحت رحمة قوات حفتر إن لم تتوقف بسبب القصف العشوائي لها، والسبب الرئيسي ضعف سياسات المجلس الرئاسي وعدم وجود رؤية، وإدارة الدولة بناء على توصيات سلامة والمستشارون الذين أثبنوا فشلهم، فما الحل؟.

الحل يكمن في وجود حكومة مرحلة، تقوم بما لا يستطيع الرئاسي القيام به، وتستنير هذه الحكومة بخطط وسياسات لا تستند إلى التوافق بقدر ما تستند إلى مصالح الدولة الليبية من أجل إخراجها من المستنقع الأسن الحالي. وهذا ممكن وبقوة؛ فزيارة وزير الداخلية لأمريكا وتركيا وتونس أحدتث فارقاً، وسياسته في دمج الثوار كانت واضحة فعند تقلده للوزارة قبل عام كأن أكثر من 20 مجموعة مسلحة في طرابلس، إندمجوا بشرف ومهنية لتبقى أربعة مجموعات سيتم دمجها لاحقا.

الحكومة الجديدة يجب تقوم بتعيين وزراء فاعلين ومنهم وزير الدفاع، وان تسخر كل إمكانياتها لإستعادة حقول النفط بدعم ثوار الجنوب من تبو وتماشق تحث قيادة لوا الجنوب ودك معاقل الجنجويد في الجفرة، وإسترداد الهلال النفطي من حفتر، ومحاكمة المتمردين وإيقاف مرتباتهم وقفل السفارات الداعمة لحفتر، ومحاكمة أصحاب الجرائم محليا ثم رفعها لمحكمة العدل للمطالبة بهم في الشرطة الدولية، وإستدعاء السفراء ووضع قيود على الإستيراد من الدول الداعمة لحفتر، مع توثيق العلاقات مع الدول الصديقة مثل بريطانيا وتركيا والجزائر والمغرب.

على المستوى الداخلي إعادة المهجرين لبيوتهم ومساعدتهم على إصلاحها، والأستمرار في الإصلاحات الإقتصادية مع الحظر على إستعمال العملات المطبوعة في روسيا، وإستكمال دمج الثوار في مؤسسات الدولة، والتعاون مع مجلس الدولة لإصدار قانون المرتبات، وفي الإقتصاد تعديل سعر المحروقات مع دفع الدعم نقذاً. بهذه الخطوط العريضة للسياسات يمكن إستعادة هيبة الدولة داخليا وخارجيا ومنع التدخل الخارجي في شئونها وترتيب البيت الداخلي من أجل المضي قدماً نحو بناء دولة المؤسسات على أسس سليمة.