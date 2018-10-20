هيئة أوقاف الحكومة المؤقتة: عقيلة صالح ولي أمر المسلمين

وإن ماشوهد من مظاهرات أمام فندق تيبستي ببنغازي يوم 2018/10/15 هو من المنكر الذي خلفته مايسمى بحضارة الغرب لأبناء المسلمين تجر على البلد الويلات.

فإن هذه المظاهرات هي من الخروج على ولاة الأمر سيما وقد علقت بها صور لاتليق لفخامة رئيس مجلس النواب حاكم البلاد وولي أمر المسلمين حفظه الله.

عليه يطلب منكم التعميم على الخطباء بأنن يتناولوا هذا الأمر الخطير فى خطبهم الجمع القادمة ناصحين للناس ولاصحاب القنوات وأهل الأعلام بأجتناب الفتن.

هذا جزء من خطاب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الأسلامية التابعة للحكومة المؤقتة تدعو فيه مديرى مكاتب الأوقاف وخطباء المساجد بالمنطقة الشرقية الى تعميم خطب الجمعة المقبلة عن موضوع ” النهى عن الإساءة لولى الأمر “وكل ذلك بسبب خروج بعض المتظاهرين فى بنغازى فى تظاهرة رفعت لافتات مهاجمة لرئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” وقد ساقت الهيئة فى خطابها أحاديث عدة أعتبروها تنهى عن “سب الأمراء أو الخروج عليهم أو أهانتهم”.

وقد سبق وأثارت بعض الفتاوى التى صدرت عن هذه الهيئة جدلا واسعا حيث أعتبرها البعض مثيرة للفتنة ولاسيما عندما قالت إن ” الإباضية من الخوارج “.

التظاهر السلمي حق مشروع يكفله الدستور والقانون، ومن العيب أن يتم أستغلال الدين وتوظيفه لمصلحة هذا الشخص أو ذاك، ونتسائل من قال إن “عقيلة صالح” هو حاكم البلاد وولي أمر المسلمين؟ وماذا عن المشير “خليفة حفتر” ياهيئة أوقاف الحكومة المؤقتة بدولة ليبيا الشرقية ؟

هل المطلوب أن تكمم الأفواه بأسم الدين ولايطالب المواطن بحقوقه المشروعة ، المواطن لايملك سوى حق التظاهر السلمى من أجل المطالبة بحقوقه أو من أجل إن يقول رأيه بكل حرية فى هذا وذاك من المفسدين المتصدرين للمشهد السياسى الآن ، لم نسمع من هيئة الأوقاف أى بيان أو خطاب بخصوص مايحدث للمواطنين أمام المصارف أو أمام المخابز أو بالمستشفيات العاجزة عن تقديم الخدمات للمواطن أو بالمدارس المغلقة وغيرها من الهموم التى يعانى منها المواطن؟

من المسؤول عن أطالة عمر الأزمة فى ليبيا ياشيوخنا الأفاضل؟

أليس عقيلة صالح وغيره من الطامعين فى حكم البلاد؟

كفانا أستغلال للدين فى الدفاع عن هذا الفاسد أو ذاك ،حتى يومنا هذا ليس هناك ولى أمر فى ليبيا لأن الشعب لم ينتخب رئيسا له حتى الآن ، وحينما ننتخب رئيسا للبلاد فنحن ننخب خادم للشعب ولا ننتخب أمير لكى يحكم ويتسلط ،إذا كنتم لاتعترفون بالديمقراطية والأنتخابات وحق التظاهر فهذه مشكلتكم أنتم مع أنفسكم ولايحق لكم أستغلال المساجد وبيوت الله لنشر مايتماشى مع أفكاركم ومصالحكم على البلاد والعباد.

الدين لله والوطن للجميع و “عقيلة صالح” ليس نبيا أو رسولا ، عقيلة مواطن ليبى تم أنتخابه وأنتهت شرعيته الأنتخابية ، وأصبح هو وغيره من المتصدرين للمشهد الآن جزء من المشكلة وليس جزء من الحل ،وماعليكم سوى تقديم النصح له ولغيره بدلا من توجيه نصائحكم للشعب المسكين الذى يعانى بسبب عقيلة وغيره من الطامعين فى حكم البلاد .

فى أحد الأفلام المصرية فيلم “صرخة نملة” وبعد أن خرجت مجموعة من الناس فى مظاهرة صامتة بالأشارة وبدون كلام وتم القبض على بعضهم والتحقيق معهم ،قال المحقق لأحد المقبوض عليهم ناصحا ” عيش نملة تأكل سكر ” فرد المقبوض عليه قائلا “نحن النمل فين السكر”؟

وللحديث بقية…