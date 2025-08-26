«هيوماين تشات».. إنجاز سعودي في عالم الذكاء الاصطناعي العربي

في خطوة وصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة في العالم العربي، أعلنت شركة “هيوماين”، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي لغوي عربي متقدم تحت اسم “هيوماين تشات”، مدعوماً بالنموذج اللغوي المتطور “علّام 34B”، والمصمم خصيصاً لخدمة أكثر من 400 مليون ناطق بالعربية وملياري مسلم حول العالم.

ذكاء اصطناعي عربي.. من المملكة إلى العالم

يمثل تطبيق “هيوماين تشات” نقطة تحوّل في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تم تطويره محلياً في السعودية، ليكون موجهاً بالكامل للمتحدثين بالعربية، بما يراعي الثقافة، اللغة، القيم، والبيئة المحلية للمستخدم العربي.

والتطبيق متاح على الويب وأنظمة iOS وأندرويد، وبدأ إطلاقه في المملكة أولاً، على أن يتم التوسع لاحقاً إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم.

النموذج المحرّك: “علّام 34B”

يعد “علّام 34B” النموذج اللغوي الأقوى في العالم العربي.

درّب على واحدة من أضخم مجموعات البيانات العربية في التاريخ.

تم تطويره بمشاركة 600 خبير و250 مقيّماً.

يتقن اللغة العربية والإنجليزية بكفاءة عالية.

يتميز بفهم عميق للثقافة الإسلامية والعربية، مما يتيح تفاعلاً طبيعياً وغير متحيز.

وقد بُني النموذج بالاستناد إلى جهود المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، في إطار اختصاص الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

مزايا “هيوماين تشات” المتقدمة

✅ إدخال صوتي دقيق باللهجة العربية مع دعم لهجات متعددة.

باللهجة العربية مع دعم لهجات متعددة. 🔄 تحويل فوري بين العربية والإنجليزية داخل نفس المحادثة.

داخل نفس المحادثة. 🌐 بحث مباشر على الإنترنت لتوفير أحدث المعلومات.

لتوفير أحدث المعلومات. 📎 مشاركة المحادثات مع الآخرين بسهولة.

مع الآخرين بسهولة. 🔒 التزام صارم بحماية البيانات، حيث تُستضاف البيانات بالكامل على البنية التحتية المحلية لشركة “هيوماين” داخل المملكة.

لماذا “هيوماين تشات” مختلف؟

يُعد التطبيق أول محاولة حقيقية لبناء نموذج ذكاء اصطناعي مخصص للعرب والمسلمين، يلبي احتياجاتهم من حيث اللغة والهوية والقيم.

يهدف لسد فجوة رقمية طويلة الأمد في العالم العربي، عبر تقديم تجربة ذكية أصيلة وآمنة.

يفتح المجال أمام مستخدمين عرب لإنشاء محتوى، والتعلم، والتواصل بلغتهم الأم دون الاعتماد على نماذج أجنبية.

تصريحات رسمية

قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة “هيوماين”: “هذا إنجاز وطني وفخر سعودي، وإثبات أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُبنى من لغتنا، وعلى أرضنا، وبقِيَمنا. هذه ليست النهاية، بل البداية فقط لمسيرة طموحة تخدم المملكة والعالم العربي ثم تمتد للعالم أجمع”.