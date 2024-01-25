واشنطن تربط تسليم طائرات إف 16 لتركيا بإتمام انضمام السويد للناتو

توقع السفير الأمريكي لدى أنقرة جيف فيليك أن يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الموافقة النهائية على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي في غضون أيام، مما سيؤدي إلى خطوات سريعة نحو موافقة الكونجرس على بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأنقرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فليك قوله إنه بمجرد استلام وثيقة التصديق الرسمية في واشنطن، سترسل وزارة الخارجية الأمريكية على الفور إخطارا للكونجرس بشأن بيع مقاتلات إف-16 في صفقة بقيمة 20 مليار دولار.

وصادق البرلمان التركي فبل يومين على طلب السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الأمر الذي أزال عقبة رئيسية أمام توسيع التحالف العسكري الغربي بعد 20 شهرا من التأخير.

وينتظر توقيع اردوغان على التشريع الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية التركية. كما يتعين إرسال وثيقة انضمام السويد إلى واشنطن.

وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع ذلك “في غضون أيام”، قال فليك، “نعم أتوقع ذلك” مضيفا “لا أرى أي سبب يجعل تركيا تنتظر، بعد أن تحرك البرلمان. لذا أتوقع أنه بمجرد نقل هذه الوثيقة إلى واشنطن سيتم إخطار الكونجرس ببيع طائرات إف-16)”.

وكان أردوغان وأعضاء في الكونجرس الأمريكي ربطوا دعم تركيا لمساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بموافقة الكونجرس على بيع طائرات ومعدات تحديث بقيمة 20 مليار دولار من شركة لوكهيد مارتن لتركيا.

وبعث الرئيس الأمريكي جو بايدن برسالة إلى زعماء اللجان الرئيسية في الكونجرس يوم الأربعاء يبلغهم فيها بنيته بدء عملية الإخطار الرسمية لبيع طائرات إف-16 بمجرد استكمال أنقرة عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وتسعى السويد منذ عام 2022 للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة ويتعين أن يوافق أعضاء التكتل العسكري بالإجماع على انضمام أي أعضاء جدد.