واشنطن: تركيا حليف ذو قيمة بالنسبة لنا

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن تركيا حليف ذو قيمة بالنسبة لبلاده وإن وجودها في حلف “الناتو” يصب في مصلحة الجميع.

جاء ذلك في لقاء حواري، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، في مقر الحلف ببروكسل.

وأوضح بلينكن في رده على سؤال حول العلاقات مع تركيا، أن هناك بعض الخلافات في الآراء حول بعض القضايا، مضيفا ” تركيا حليف ذو قيمة بالنسبة لنا ووجودها في الناتو يصب في مصلحتنا جميعا”.

وأشار إلى أن حلف الناتو أظهر دورا فعالا في الحد من التوترات شرقي البحر المتوسط، مؤكدا على ضرورة استمرار هذا النهج الإيجابي لتقليل التوترات.

بدوره، أعرب ستولتنبرغ، عن قلقه من بعض الخلافات في الرأي مع تركيا، وخاصة في منظومة “إس-400” الروسية، وتطورات شرقي المتوسط. وفقا لما ذكرت الأناضول.

وأشار إلى أنه ناقش هذه القضايا مع المسؤولين الأتراك، مضيفا أن الناتو منصة مهمة للحلفاء في الحديث عن مشاكلهم وإيجاد الحلول لها.