واشنطن: تواصلنا مع كوريا الشمالية ولم نتلق أي رد منها

قال البيت الأبيض اليوم الاثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تواصلت مع كوريا الشمالية لكنها لم تتلق أي رد منها حتى الآن.

جاء ذلك في إفادة للمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، للصحفيين اليوم الاثنين، حيث قالت: “لقد تواصلنا”.

وأضافت المتحدثة أن الحكومة الأمريكية لديها عدد من القنوات التي يمكن من خلالها القيام بذلك، وقالت: “الدبلوماسية هي هدفنا دائما”.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قد صرح لـ”رويترز”، بأن كوريا الشمالية تجاهلت محاولات إدارة جو بايدن إطلاق اتصالات سرية معها عبر قنوات منها، بعثة بيونغ يانغ في الأمم المتحدة.

وأوضح المسؤول أن “الإدارة بذلت جهودها للتواصل مع حكومة كوريا الشمالية من خلال عدة قنوات بدءا من منتصف فبراير الماضي”.

وأضاف: “حتى اليوم، لم نتلق أي رد من بيونغ يانغ، ولم ترد بعثة كوريا الشمالية بالأمم المتحدة على طلبنا التعقيب بعد”.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أفادت وكالة “رويترز” بأن الإدارة الأمريكية ستنتهي من مراجعة سياساتها تجاه كوريا الشمالية “في غضون الشهر المقبل تقريبا”.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في الإدارة قوله: “نحن منشغلون بمراجعة استراتيجية نشطة للغاية. ونتوقع أنها ستختتم في غضون شهر تقريبا”، دون أن يذكر أي تفاصيل بشأن التغيرات المحتملة للسياسات وطبيعتها.

ومع ذلك أشار المسؤول إلى أن السياسات ستكون مبنية على “الخبرات السابقة” إلى حد كبير، مضيفا أن واشنطن تنظر إلى “طيف واسع من الأمور” في هذا الصدد.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن عن مراجعة سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية، التي لم تنجح بإقناع بيونغ يانغ بالتخلص من الأسلحة النووية، على الرغم من لقاء تاريخي وغير مسبوق بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن بأن السياسات تجاه كوريا الشمالية قد تشمل مزيدا من العقوبات أو مبادرات دبلوماسية لم يحدد طبيعتها.