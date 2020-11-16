واشنطن تُؤكد وجود فرصة لتحقيق المصالحة الخليجية

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، وجود فرصة لتحقيق المصالحة بين دول الخليج العربي.

جاء ذلك على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، حيث قال اليوم الاثنين، إن المصالحة بين دول الخليج تصب في مصلحة الولايات المتحدة، مؤكدا وجود “فرصة لتحقيقها”.

وأضاف خلال كلمته عبر الفيديو في منتدى الأمن العالمي في قطر: “عملنا بشكل شاق على ملف المصالحة الخليجية ومن مصلحتنا أن تتوحد دول مجلس التعاون، وفتح آفاق لمزيد من اتفاقات السلام مع إسرائيل”​​​.

وتابع: “أرى فرصة لحدوث ذلك وأتمنى حدوثه قبل مغادرتنا للإدارة”.

يُشار إلى أن منتدى الأمن العالمي تأسس في 2018، وهو تجمع دولي سنوي يجمع بين شبكة متعددة التخصصات من الخبراء وصانعي السياسات والمنظمات الدولية لمناقشة الموضوعات والقضايا الملحة التي يشهدها العالم.

يُذكر أن كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر، منذ 5 يونيو 2017، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.