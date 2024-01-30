واشنطن غاضبة بعد حادثة الأردن.. كيف يمكن أن ترد

عبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن غضب بلاده وشعورها بالأسف، جراء الهجوم الذي تعرضت له إحدى القواعد الأمريكية في الاردن، وقتل فيه ثلاثة جنود وأصيب 35 آخرون بجروح.

ونقلت رويترز عن أوستن قوله في مقر وزارة الدفاع (البنتاجون) “دعوني أبدأ بالتعبير عن غضبي وأسفي (على) مقتل ثلاثة جنود أمريكيين شجعان في الأردن وعلى الجنود الآخرين الذين أُصيبوا”.

و تعهد أوستن بأن الولايات المتحدة ستتخذ “كل الإجراءات الضرورية” للدفاع عن قواتها وأضاف “لن نتسامح أنا والرئيس مع الهجمات على القوات الأمريكية وسنتخذ كل التحركات الضرورية للدفاع عن الولايات المتحدة وقواتنا”.

وكان هجوم وقع يوم الأحد على قاعدة أمريكية في الأردن وهو أول هجوم يسفر عن قتلى من القوات الأمريكية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، ما يمثل تصعيدا كبيرا في التوتر الذي يعصف بالشرق الأوسط.

من جهته قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين إن بايدن يقيّم خيارات الرد المتاحة له، موضحا “نحن لا نسعى إلى خوض حرب مع إيران”

ونقلت رويترز عن مسؤولان لم تكشف هويتهما تأكيدهما أن طائرة مسيرة أمريكية كانت تقترب من القاعدة في نفس الوقت الذي وقع فيه هجوم الطائرة المسيرة الأخرى، وبحسب أحد المسؤولين فإن الطائرة المسيرة الهجومية كانت تحلق على ارتفاع منخفض، وهي عوامل ربما تكون قد أسهمت في عدم رصدها من دفاعات القاعدة.

وتعرضت القوات الأمريكية لأكثر من 150 هجوما حتى الآن في العراق وسوريا والأردن، وشُنت هجمات أيضا على سفن حربية في البحر الأحمر.

وبحسب المراقبين فإن هذه الهجمات تشكل ضغوطا على الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتطالبه بتوجيه ضربة مباشرة إلى إيران، وهو تحرك يعارض بايدن تنفيذه خشية إشعال شرارة حرب أوسع نطاقا.

وبحسب البيت الأبيض اجتمع بايدن مع وزير الدفاع وأعضاء آخرين بفريق الأمن القومي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض صباح الاثنين لبحث أحدث التطورات المتعلقة بالهجوم.