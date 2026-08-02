وباء الكوليرا يحاصر مدينة سودانية.. منظمة دولية تدق «ناقوس الخطر»

حذرت منظمة بلان إنترناشونال من تفاقم الأزمة الإنسانية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، مؤكدة أن مئات الآلاف من المدنيين يواجهون مخاطر متزايدة بسبب تفشي وباء الكوليرا، وتفاقم نقص الغذاء والمياه النظيفة، بالتزامن مع استمرار وصول أعداد جديدة من النازحين بسبب الحرب.

وقالت المنظمة، في تقرير صدر الجمعة، إن الأطفال يقفون في صدارة المتضررين من الأزمة، إذ يواجهون تهديدات متزايدة تشمل الإصابة بالأمراض، وسوء التغذية، والنزوح، والحرمان من التعليم، إلى جانب تراجع الخدمات الأساسية وتدهور الظروف المعيشية.

وأوضح التقرير أن مدينة الأبيض تحولت خلال الأشهر الأخيرة إلى وجهة رئيسية لعشرات الآلاف من المدنيين الفارين من المعارك في إقليمي كردفان ودارفور، ما أدى إلى اكتظاظ مواقع النزوح، في وقت تواجه فيه البنية التحتية والخدمات الصحية ضغوطًا كبيرة تفوق قدرتها على الاستجابة للأعداد المتزايدة من الوافدين.

ونقل التقرير عن المدير القطري لمنظمة بلان إنترناشونال في السودان محمد كمال قوله إن المدينة تواجه أزمة مركبة تتداخل فيها مخاطر الكوليرا والجوع ونقص المياه، مشيرًا إلى أن الإمدادات الغذائية تتراجع بسرعة، بينما أصبحت المياه النظيفة محدودة، ما يزيد احتمالات انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه.

وأضاف محمد كمال أن مئات الأسر تصل يوميًا إلى مواقع نزوح مكتظة تفتقر إلى الخدمات الأساسية، في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية تحديات كبيرة في تلبية الاحتياجات المتزايدة، محذرًا من أن استمرار القتال سيؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين.

وأكدت المنظمة أن الأطفال يتحملون الجزء الأكبر من تداعيات الأزمة، حيث يواجهون مخاطر الإصابة بالأمراض وسوء التغذية، إضافة إلى الآثار النفسية للحرب، فضلًا عن مخاطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أن النساء والفتيات يواجهن مخاطر إضافية أثناء البحث عن المياه أو الحطب، وسط مخاوف متزايدة من التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي، فيما تسبب استمرار القتال في حرمان آلاف الأطفال من التعليم والخدمات الأساسية.

ودعت منظمة بلان إنترناشونال المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الإنساني العاجل لمدينة الأبيض، وضمان وصول المساعدات دون عوائق، وتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، مؤكدة أن احتواء تفشي الكوليرا وحماية الأطفال يتطلبان تدخلًا سريعًا قبل اتساع نطاق الأزمة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتواصل فيه المعارك في إقليم كردفان، وسط ارتفاع أعداد النازحين والضغط المتزايد على المدن المستقبلة لهم، بالتزامن مع محدودية الموارد وتراجع التمويل الدولي المخصص للاستجابة الإنسانية.

ويشهد السودان أزمة إنسانية واسعة منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، ما أدى إلى موجات نزوح كبيرة وتدهور قطاعات الصحة والغذاء والمياه، وسط تحذيرات أممية ودولية من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية.