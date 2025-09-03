وزارة التربية تطلق مبادرة لتوزيع «حقائب مدرسية صحية»

عقد وزير التربية والتعليم المكلَّف بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد ظهر اليوم بديوان الوزارة اجتماعًا مع مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية الدكتورة فوزية بن غشير، لمناقشة عدد من البرامج والموضوعات المرتبطة بسير العملية التعليمية.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة القابضة للاتصالات، في إطار تعزيز الشراكات التي تسهم في دعم القطاع التعليمي، انسجامًا مع شعار المرحلة “عودة الحياة لتعليم أفضل”.

وفي سياق المسؤولية المجتمعية للشركة القابضة، جرى الاتفاق على إطلاق مبادرة لتوفير حقائب مدرسية مجانية بمواصفات صحية ومعايير جودة، بما يضمن حماية التلاميذ من مشكلات صحية مثل تشوهات العمود الفقري وتقوس الظهر الناتج عن ثقل الحقيبة، إضافة إلى الاهتمام بصحتهم النفسية.

وسيُشرع في توزيع هذه الحقائب على التلاميذ والطلاب بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في مختلف مؤسسات التعليم العام، ترسيخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة، ضمن خطة الوزارة نحو عودة الحياة لتعليم أفضل.