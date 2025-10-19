«الحكم المحلي» تبحث تسهيل معالجة ملفات المتقاعدين

عقد مدير إدارة شؤون الوظيفة المحلية بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، صلاح الدين فرج، اجتماعاً مع رئيس قسم المعاشات الضمانية في الإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي، محمد الكاديكي، بحضور رئيس قسم متابعة صرف المعاشات، إبراهيم القلاي، والمفتش المختص بمتابعة وزارة الحكم المحلي، محمد خميس، بالإضافة إلى مسؤول الشؤون الضمانية بالوزارة

وتركز الاجتماع على دراسة اقتراح إيجاد آلية تُسهّل إحالة ملفات الموظفين المتقاعدين والمتوفين عبر استلام هذه الملفات مباشرة من قبل فروع الضمان الاجتماعي في المناطق، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.