وزارة الداخلية تؤكد التزامها بتعزيز الشراكة الدولية في ملف الهجرة

في إطار حرصها على تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية وتفعيل الجهود الوطنية في ملف إدارة الهجرة، شاركت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ممثَّلة برئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير، في الاجتماع التنسيقي الخاص بالنتيجة رقم (2) ضمن إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة 2023–2025، وذلك بصفتها القيادة الشريكة من الجانب الحكومي.

وعُقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات في معهد التخطيط، بحضور رئيس اللجنة التوجيهية ونائبه، إلى جانب رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، ونائبة رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات والوكالات الدولية المعنية بالهجرة واللجوء.

وشهد اللقاء استعراض النتيجة المشتركة المتعلقة بإدارة الهجرة، إلى جانب تقديم عرض حول المخرجات الثلاثة المرتبطة بها، ومناقشة هيكل التنسيق المقترح، والخطوات التنفيذية المزمع اتباعها في المرحلة المقبلة.

وأكد ممثل وزارة الداخلية خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين الشركاء المحليين والدوليين، بما يضمن تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن الإطار خلال عامي 2025–2026، وتحت إشراف مباشر من اللجنتين التوجيهية والفنية ذات العلاقة.

كما تم الاتفاق على دعوة الجهات الحكومية المعنية إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن العروض والمقترحات المقدَّمة، وذلك لضمان تكاملية الرؤية وفعالية التنفيذ، في سبيل تحقيق أهداف مشتركة تسهم في تحسين إدارة الهجرة وتعزيز الاستقرار والأمن في ليبيا.