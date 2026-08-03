وزارة الرياضة تزف بشرى للمتقاعدين و«ذوي المتوفين»

أعلنت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، استكمال جميع الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بمستحقات موظفيها المتقاعدين والمتوفين، مؤكدة جاهزية الصكوك المالية الخاصة بالمستحقين تمهيدًا لتسليمها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن إدارة الشؤون المالية بديوان الوزارة أنجزت، بتوجيهات وزير الرياضة فؤاد برغش، جميع الإجراءات الخاصة بالمستحقات المالية عن عامي 2024 و2025، إلى جانب مستحقات النصف الأول من عام 2026، لتصبح الصكوك المالية جاهزة للتسليم إلى أصحابها أو من ينوب عنهم قانونًا.

وقال وزير الرياضة فؤاد برغش: “إنجاز هذه الإجراءات يأتي في إطار حرص الوزارة على صون حقوق موظفيها وضمان حصولهم على جميع مستحقاتهم الوظيفية والمالية”.

وأضاف: “نؤكد أهمية إنجاز هذه الإجراءات وفق أعلى درجات الدقة والسرعة، بما يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها، وفاءً وتقديرًا لما قدمه الموظفون من عطاء وإخلاص طوال سنوات خدمتهم”.

ودعت وزارة الرياضة جميع المستحقين، أو من ينوب عنهم، إلى مراجعة إدارة الشؤون المالية بديوان الوزارة خلال أوقات الدوام الرسمي، لاستكمال إجراءات استلام الصكوك المالية.

وأكدت الوزارة أن استكمال هذا الملف يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتنفيذ الالتزامات المالية والإدارية تجاه العاملين، وضمان صرف المستحقات وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، بما يحفظ حقوق الموظفين ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

ويأتي إنجاز هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الرياضة لمعالجة الملفات المالية العالقة، وتسوية مستحقات الموظفين المتقاعدين والمتوفين، في إطار الالتزام بتطبيق اللوائح المالية والإدارية، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في أسرع وقت.