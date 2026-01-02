وزير إسرائيلي: غزة والضفة لنا والفلسطينيون ضيوف!

قال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار، عضو حزب الليكود الحاكم، الجمعة، إن غزة ملك لإسرائيل، واصفًا الفلسطينيين في القطاع بأنهم ضيوف يسمح لهم البقاء مؤقتًا، وفق ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف زوهار في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية: نحن فقط نسمح لهم بالبقاء هناك كضيوف حتى وقت معين، لكن غزة لنا، مؤكدًا أن يهودا والسامرة ملك لإسرائيل أيضًا في إشارة إلى الضفة الغربية، ومضيفًا أن إسرائيل ليست محتلة في أرضها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تدفع فيه الولايات المتحدة إلى تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني المدمر والبدء في إعادة الإعمار.

وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، إذ أقرّت الإدارة المدنية الإسرائيلية في أغسطس الماضي مشروع “إي وان” لبناء مستوطنات جديدة تمتد على مساحة 12 كيلومترًا مربعًا شرق القدس، ويربط المشروع مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس، ما من شأنه فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.