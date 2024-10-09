وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيره السعودي في الرياض

وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى بنظيره السعودي فيصل بن فرحان؛ للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية عن عراقجي قوله لدى وصوله إلى الرياض، بأن زيارته للسعودية تأتي “لإجراء مباحثات تفضي إلى إرساء السلام على صعيد المنطقة”.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن “تطلعه إلى أن تؤدي تلك المشاورات إلى “تهيئة ظروف أفضل لفلسطين ولبنان والسلام الإقليمي”؛ واصفا العلاقات الإيرانية السعودية، “بأنها آخذة بالنمو وتمضي باتجاه جيد”.

وأوضح عراقجي أن “الهدف من زيارته للسعودية كذلك التشاور حول قضايا المنطقة واستعراض التطورات الأخيرة في لبنان وغزة، حيث الاعتداءات المتواصلة هناك، وظروف النازحين في لبنان وسبل دعمهم”، مضيفا: “إن “القضايا الإقليمية، تشكل الهدف الرئيسي لهذه الزيارة”، مؤكدا أنه “سيقوم حتما بزيارة أخرى من اجل متابعة القضايا الثنائية”.

هذا وأفادت تقارير إعلامية بأن “إيران أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي، بأنه سيكون من غير المقبول أن تسمح دول المجلس باستخدام مجالها الجوي ضد طهران”.