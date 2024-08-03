وزير الخارجية المصري يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن الوزير بدر عبد العاطي أجرى، السبت، اتصالا هاتفيا بنظيره اللبناني عبد الله بوحبيب أعرب خلاله عن دعم ومساندة القاهرة لبيروت.



وقال أبو زيد: الوزير عبد العاطي أعرب خلال الاتصال عن دعم مصر ومساندتها للبنان الشقيق في مواجهة التهديدات المحيطة به.



وأضاف: أشار وزير الخارجية المصري إلى ما تقوم به القاهرة من اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف المعنية والفاعلة بهدف احتواء التصعيد الجاري والحفاظ على مصالح الشعب اللبناني.

وأعرب عبد العاطي عن قلقه البالغ تجاه تزايد وتيرة التصعيد بشكل خطير في المنطقة، وتأثيراته المحتملة على أمن واستقرار لبنان، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل الحيلولة دون تدهور الأوضاع والانزلاق إلى توسيع رقعة المواجهة، بشكل يؤدي إلى تداعيات شديدة الخطورة على أمن واستقرار الإقليم.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن “وزير الخارجية اللبناني أعرب عن تقديره لمبادرة الوزير عبدالعاطي بالتواصل معه، ولحرص مصر على أمن واستقرار لبنان وسلامة شعبه.