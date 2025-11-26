وزير الداخلية: نتائج قضية «خنساء المجاهد» ستُعلن قريباً

أكد وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، أن الخطة الأمنية داخل العاصمة طرابلس أسفرت عن ضبط عدد من القضايا، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات في قضية مقتل المواطنة خنساء المجاهد، وأن نتائج التحقيق ستُعلن قريبًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة.

وأوضح الطرابلسي أن الوزارة تعمل على تركيب منظومة كاميرات رقمية حديثة وتطوير المنظومة الأمنية بالتنسيق مع الحكومة والجهات المختصة، إضافة إلى نشر الأرقام والإحصائيات المتعلقة بقضايا القتل التي جرى كشف ملابساتها وضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى النيابات العامة.

كما أعلن الوزير أن وزارة الداخلية ستوضح مصروفاتها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري في إطار تعزيز الشفافية المالية داخل القطاع الأمني.

هذا ويمثل هذا التصريح تحديثًا مهمًا للرأي العام حول أداء وزارة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الجنائية الحساسة مثل مقتل خنساء المجاهد، التي أثارت تفاعلًا واسعًا، كما يعكس إعلان الوزارة نيتها نشر مصروفاتها تحوّلًا نحو الشفافية المالية، في ظل مطالبات بترشيد الإنفاق وكشف تفاصيل استخدام المال العام في القطاع الأمني.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود حكومية لتعزيز الأمن في العاصمة وتطوير أدوات المراقبة والاستجابة السريعة.