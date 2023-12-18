وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل لبحث المرحلة التالية من الحرب

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى إسرائيل، اليوم في زيارة من المتوقع أن تركز على إنهاء الحرب على قطاع غزة.

و نقلت رويترز ، عن مسؤولين أمريكيين قوله، إن الزيارة تهدف لبحث تحويل الحرب الشاملة إلى “صراع محدود ومركز بدرجة أكبر”.

في هذا الوقت تواصل اسرائيل عملياتها في قطاع غزة، في محاولة منها لسبق الزمن و تحقيق أهدافها المعلنة في تحرير ” الرهائن” وتدمير سلطة حركة حماس.

وكانت الولايات المتحدة و اسرائيل اتفقتا في وقت سابق الاسبوع الماضي عل أن الحرب في غزة قد تستمر لأشهر بعد زيارة قام بها رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى تل أبيب حاول أقناع المسؤولين الyسرائيليين خلالها بالHكتفاء بعمليات أكثر دقة تستهدف قيادات حركة حماس.