وزير الدفاع اللبناني: سوريا ليست مستعدة بعد لبدء ترسيم الحدود مع لبنان

صرح وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسي، بأن “الجانب السوري ليس مستعدًا بعد لبدء ترسيم الحدود بين البلدين”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود أجواء إيجابية جدًا في العلاقات الثنائية.

وقال منسي في تصريحات لتلفزيون لبنان، إن لبنان وسوريا يسيران نحو توقيع اتفاق قضائي أولي يُعد خطوة أساسية على طريق ترسيم الحدود بينهما. وأوضح أن عملية ترسيم الحدود النهائية ستستغرق وقتًا أطول وستتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة.

وأضاف الوزير اللبناني أن الطرفين اتفقا على تفادي أي توسع في النزاعات عبر غرفة عمليات مرتبطة بمكتب التنسيق بين البلدين، مشيرًا إلى أنه كُلّف بفتح المجال لرفع مستوى الاتصالات مع الجانب السوري على أمل حصول اجتماعات بين وزراء البلدين.

وكانت الحدود اللبنانية – السورية شهدت توترات في مارس الماضي، بعد مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش السوري إثر كمين قالت دمشق إن مسلحين تابعين لحزب الله اللبناني نفذوه، قبل أن تتدخل السلطات لإعلان وقف الاشتباكات.

وفي أغسطس الماضي، قام رئيس السلطة الانتقالية السورية، أحمد الشرع، بإيفاد وفد رسمي إلى لبنان تمهيدًا لعقد لقاءات رسمية رفيعة المستوى، بعد مساعٍ وساطة سعودية قادها المبعوث يزيد بن فرحان، بهدف تفعيل العلاقات اللبنانية – السورية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرع شكل لجنة من وزارات الخارجية والداخلية والعدل لزيارة بيروت ومناقشة القضايا العالقة بين البلدين، ومنها ملف السجناء السوريين في لبنان.

ومن جهته، أصدر رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب يقضي بالعفو عن عدد كبير من السجناء في لبنان، بما يشمل السوريين الذين تطالب بهم دمشق، مع استثناء كل من تورط في قتل عسكريين لبنانيين. ويهدف المشروع إلى خفض عدد المساجين في لبنان إلى نحو النصف تقريبًا، وفق وسائل الإعلام المحلية.

لبنان وهولندا توقعان اتفاقية تعاون دفاعي وسط توترات مع إسرائيل

استقبل وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، اليوم الثلاثاء، في مكتبه باليرزة، وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز والوفد المرافق له، بحضور السفير الهولندي في لبنان فرانك مولن، وخلال اللقاء، تم توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين الوزارتين، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وألقى منسى كلمة رحّب فيها بالضيوف، مشيدًا بعمق الصداقة والشراكة بين لبنان وهولندا، وبالدعم الذي قدمته المملكة للبنان في المجالات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية.

وأشار إلى الدور البارز لهولندا ضمن قوات اليونيفيل بين عامي 1979 و1985، حيث قدمت تسعة شهداء، وشاركت في إنشاء مديرية التعاون العسكري-المدني، ودعمت الجيش اللبناني في تطوير القدرات والبنى التحتية، ونزع الألغام، والطبابة، وضبط الحدود.

وأعرب منسى عن تقديره لوقوف هولندا إلى جانب لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، مستذكرًا الشهيدة هيدويغ والتمنس-موليير، عقيلة السفير الهولندي السابق، التي استشهدت في الانفجار.

من جانبه، أكد الوزير الهولندي بريكلمانز عمق العلاقات التاريخية بين هولندا ولبنان، وحرص بلاده على استمرارها وتعزيزها، مشددًا على التزام هولندا بمواصلة دعم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني والجيش اللبناني تقديرًا لدوره الوطني ولتعاونه مع قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب.

ويأتي هذا اللقاء في ظل توترات مستمرة مع إسرائيل، حيث أصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.

وأوضح عون أن حادثة استشهاد إبراهيم سلامة في بلدة بليدا أثناء تأدية واجبه تمثل اعتداءً عدوانيًا ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدًا رفض لبنان القاطع لأي انتهاك للسيادة الوطنية.

وانتقد الرئيس اللبناني اكتفاء لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية بتسجيل الوقائع دون اتخاذ إجراءات حاسمة، مطالبًا بممارسة ضغط دولي فعّال على إسرائيل لإلزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالانسحاب من النقاط التي احتلتها جنوب لبنان، وأبقت على وجودها العسكري في خمس نقاط استراتيجية، مع استمرار ضرباتها الجوية على مناطق متفرقة، بينما يرفض لبنان هذا التصعيد بشدة.