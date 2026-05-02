وزير العمل: «قطاع الموانئ» شريان اقتصادي حيوي

نظّمت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، احتفالية رسمية بميناء الخمس البحري، بمناسبة عيد العمال، لتكريم عمال الموانئ في مختلف المدن الليبية، وتقديراً لدورهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة التجارة.

وشهدت الفعالية حضور النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة حسن الحبيب، ونائب رئيس مجلس الوزراء سالم الزادمة، ووزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، ووزير الإسكان والتعمير عصام التموني، ووزير الموارد المائية حسني عويدان، إلى جانب وكيل عام وزارة العمل حمال شعبان، ووكيل وزارة الاقتصاد، وأمرة قوة مكافحة الإرهاب محمد الزين، وعدد من المسؤولين، إضافة إلى عمال الموانئ من مختلف المناطق.

وتخللت الاحتفالية مراسم تكريم شملت عمال موانئ درنة والبريقة ورأس لانوف والخمس وطرابلس وزوارة، إضافة إلى تكريم أسر شهداء الواجب من العاملين في القطاع، تقديراً لتضحياتهم وإسهاماتهم في دعم المرافق الحيوية للدولة.

وقال وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا في كلمته إن الاحتفال يأتي تحت شعار «سواعد الموانئ… فخرٌ وبناءٌ وعطاء»، مؤكداً أن العمال يمثلون ركيزة أساسية في عملية التنمية والبناء، وأن قطاع الموانئ يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في ليبيا لارتباطه المباشر بحركة الاقتصاد والتجارة.

وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على تحسين بيئة العمل وضمان شروط السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تطوير برامج التدريب المهني لرفع كفاءة العمال وتأهيلهم وفق احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن الوزارة تتجه إلى تخصيص أحد مراكز التدريب ليكون مركزاً متخصصاً في مجالات الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به، في إطار دعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز القدرات الوطنية في القطاعات الإنتاجية.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن توجه حكومي يهدف إلى دعم العمال في مختلف القطاعات، وتعزيز مكانتهم في مسار التنمية، مع التركيز على تطوير بيئة العمل وترسيخ معايير السلامة المهنية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.