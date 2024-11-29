وزير خارجية إسبانيا: الشرق الأوسط يحتاج إلى السلام

قال وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، “إن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة بل إلى السلام”، مشيرا إلى أن “بلاده لا تبيع أسلحة إلى إسرائيل”.

وأضاف وزير خارجية إسبانيا أنه “لا تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل منذ أكتوبر 2023، ونواصل التأكد من عدم وجود مبيعات”.

وتابع أن “إسبانيا لا تسمح للسفن التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في موانئها”.

وفيما يخص الوضع في لبنان، قال الباريس “علينا دعم الجيش اللبناني وهو ركيزة للاستقرار الداخلي ولتطبيق القرار 1701 بشكل كامل”، قائلا: “إن وقف إطلاق النار في لبنان “أمر جيد وعلى غراره نطالب باتخاذ نفس القرار لمدينة غزة”.

وشدد وزير الخارجية على أن “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لا بديل عنها وهي عامل استقرار لتقديم المساعدات الإنسانية لمليونين من سكان القطاع”.

هذا وكانت إسبانيا من أشد المنتقدين للحرب التي تشنها إسرائيل في القطاع منذ العام الماضي، وفي أواخر أكتوبر، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية “إلغاء عقد لشراء ذخيرة لجهاز الشرطة من شركة إسرائيلية، ليشمل التزام الحكومة ليس فقط عدم بيع الأسلحة لإسرائيل بل وشراءها من إسرائيل أيضا”.