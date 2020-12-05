وزير خارجية السعودية: إقامة دولة فلسطينية مُستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل

وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، كشف اليوم السبت، مجددا شرط التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الأمير فيصل بن فرحان قوله، خلال مشاركته في منتدى “حوار المنامة”، إن “إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وأكد الأمير السعودي أن الأولوية بالنسبة للمملكة تكمن في دفع الصهاينة والفلسطينيين إلى العودة لطاولة الحوار، مضيفا أن “هذا هو السبيل الوحيد لإحلال سلام مستدام في المنطقة”.

وكان وزير الخارجية السعودي قال مؤخرا، في مقابلة افتراضية على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين، إن “الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني بشرط ضمان حقوق الفلسطينيين”.

يذكر أن الكيان الصهيوني وقع اتفاقيات سلام وتطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين، برعاية أمريكية، في الـ15 من سبتمبر الماضي، كما أعلن عن اتفاق سلام مع السودان في الـ23 أكتوبر الماضي.

‘For Saudi, it is critical that to get the Israelis and the Palestinians back to the negotiating table; that is the only way to bring about a lasting regional peace’ says @FaisalbinFarhan when asked about Abraham Accords @KSAmofaEN #IISSMD20 https://t.co/DrZiekXo26 pic.twitter.com/lRnpznQq9v — IISS News (@IISS_org) December 5, 2020