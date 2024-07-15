وزير خارجية بريطانيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال زيارته الأولى إلى إسرائيل بعد توليه المنصب، إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال لامي، في حديثه مع الرئيس الإسرائيلي، آمل أن نرى وقفا لإطلاق النار قريبا، وأن نخفف من المعاناة والخسائر غير المحتملة في الأرواح التي نشهدها في غزة”.

ومن جهة أخرى قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة القتلى في القطاع قد ارتفعت إلى 38664 قتيلا على الأقل منذ بداية الحرب.

فيما أكد القيادي في حماس عزت الرشق، الأحد إن الحركة لم تنسحب من محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل.