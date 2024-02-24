وسائل إعلام تكشف عن خطط «الناتو» لمهاجمة كالينينغراد الروسية

كشفت وسائل إعلام عن خطة يحضّر لها حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ضد موسكو، مرجّحة احتمال نشوب صراع معها.

وأفادت صحيفة “آسيا تايمز” الصينية، بأن هناك احتمالا لصراع مع روسيا حول أوكرانيا، وقد يحاول “حلف الناتو” مهاجمة كالينينغراد.

وقالت الصحيفة إن هناك اعتراف متزايد في الولايات المتحدة وأوروبا بأن أوكرانيا لا تستطيع الفوز في حربها مع روسيا.

وتابعت الصحيفة أن حلف شمال الأطلسي ليس في وضع يسمح له بتوفير الدعم المادي لأوكرانيا بالقوات البرية، مشيرة إلى أن “الحلف” من المرجح أن يستخدم قواته الجوية لقصف المواقع العسكرية الروسية، بدلا من إرسال قوات برية للقتال مباشرة على الأرض.

وأضافت الصحيفة: “قد يحاول حلف الناتو مهاجمة القطاع الاستراتيجي الروسي في كالينينغراد”.

يذكر أن روسيا حذرت مرارا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، مؤكدة أنها لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.