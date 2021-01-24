وصول سفينة تركية للغابون بعد اختطاف قراصنة 15 فردا من طاقمها

أعلنت الحكومة التركية، عن وصول سفينة الشحن “MOZART” التي تعرضت لهجوم قراصنة اختطفوا 15 فردا من طاقمها، أمس السبت قبالة سواحل نيجيريا، إلى الغابون.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، إن “MOZART” وصلت إلى ميناء جانتيل بالغابون في الساعة 11:00 بتوقيت تركيا.

وأوضح قره إسماعيل أوغلو أن بلاده “تبذل قصارى جهدها لإنقاذ مواطنيها الـ15 من قبضة القراصنة وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن”، كما ترحم على المواطن الأذربيجاني، الذي لقي مصرعه أثناء الهجوم على السفينة.

وفي وقت سابق، ذكرت السفيرة التركية لدى الغابون نيلوفر أردم كايغسيز، أن السفينة في طريقها إلى الغابون وعلى متنها 3 من أفراد من طاقمها.

وتعرضت سفينة الشحن “MOZART” المبحرة تحت علم ليبيريا، صباح أمس السبت، لهجوم على يد قراصنة في مضيق غينيا حيث قتلوا أحد أفراد الطاقم المكون من 19 شخصا واختطفوا 15 آخرين.

بينما بقي 3 أشخص آخرون على متن السفينة التي اتجهت إلى ميناء جانتيل في الغابون، وسط استنفار تركيا جهودها الدبلوماسية لإنقاذ المختطفين.