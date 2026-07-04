وفاة شخص في «حادث مروري» بمنطقة عين زارة

أعلنت مديرية أمن طرابلس عن وفاة شخصٍ إثر حادثٍ مروريٍ وقع بين مركبتين في منطقة عين زارة، وتحديداً عند مثلث الكهرباء.

وأوضحت المديرية أن دوريات قسم مرور عين زارة، وبمرافقة عضو التصوير الجنائي، انتقلت بشكلٍ فوريٍ إلى موقع الحادث، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموقع.

وأكدت المديرية أن الحادث جاء نتيجة تصادمٍ بين مركبتين، ما أسفر عن وفاة شخصٍ في المكان.

ودعت المديرية السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور والابتعاد عن السرعة الزائدة أو الانشغال أثناء القيادة، مشيرةً إلى أن هذه السلوكيات قد تحوّل رحلةً عاديةً إلى مأساةٍ خلال لحظاتٍ قصيرةٍ، مؤكدةً أن الالتزام بالقيادة الآمنة يحمي الأرواح ويقلل من الحوادث.

كما شددت على أن السلامة المرورية مسؤوليةٌ مشتركةٌ بين جميع مستخدمي الطريق، وأن التقيد بالإرشادات المرورية يمثل عاملاً أساسياً في الحد من الحوادث.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار تسجيل حوادث مروريةٍ متفرقةٍ في عددٍ من المناطق، ما يعيد التأكيد على أهمية تعزيز الوعي المروري ورفع مستوى الالتزام بقواعد السير داخل المدن.

هذا وتشهد المناطق الحضرية عادةً حوادث مروريةٍ متكررةٍ نتيجة السرعة أو عدم الانتباه أو ضعف الالتزام بإشارات المرور، حيث تعمل الجهات الأمنية والمرورية على تكثيف حملات التوعية والرقابة للحد من هذه الحوادث وتقليل الخسائر البشرية.