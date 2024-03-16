وفاة مهاجرين وفقد 34 آخرين في غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تونس

أعلن جهاز خفر السواحل التونسي، أنه أنقذ 34 مهاجرا وانتشل جثتين بينما لا يزال البحث متواصلا عن 34 مفقودا إثر غرق مركب للمهاجرين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد.

وقال ناجون إن عددهم حين انطلقوا من سواحل “دولة مجاورة” كان نحو سبعين شخصا قبل غرق مركبهم.

وتواصل قوات خفر السواحل البحث عن المفقودين، ولم يحدد خفر السواحل جنسيات المهاجرين لكنهم غالبا ما يتحدرون من دول جنوب الصحراء.

وليبيا الدولة المجاورة لتونس، نقطة انطلاق لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا من طريق البحر. وكثيرا ما تتقطع السبل بقوارب تغادر الساحل الليبي قبالة الساحل التونسي الذي يعد أيضا نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين.

وقضى أكثر من 1300 مهاجر غادروا الساحل التونسي لمحاولة الوصول إلى أوروبا بحرا، عام 2023، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في قضايا الهجرة.