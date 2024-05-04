وفاة 20 طفل نتيجة «سوء التغذية» في السودان والأمم المتحدة تحذّر!

حذرت الأمم المتحدة، “من خطر انتشار المجاعة والموت على نطاق واسع في دارفور وأماكن أخرى، إذا لم تسمح الأطراف المتحاربة في السودان، بدخول المساعدات الإنسانية”.

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ليني كنزلي، “إن ما لا يقل عن 1.7 مليون شخص في دارفور، كانوا يعانون من مستويات الطوارئ من الجوع في ديسمبر، ومن المتوقع أن يكون العدد أعلى بكثير اليوم”.

وأضافت: “تشير التقارير الأخيرة إلى أن 20 طفلا لقوا حتفهم في الأسابيع الأخيرة، بسبب سوء التغذية، في مخيم للنازحين وسط دارفور”.

وتابعت كنزلي، “أن الدعوات لوصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع الساخنة في السودان لم تكن أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

وقالت: “إن شركاء برنامج الأغذية العالمي على الأرض، أفادوا بأن الوضع في “الفاشر”، مروع للغاية”، مشيرة إلى أن “إنتاج محاصيل الحبوب الأساسية مثل القمح والذرة الرفيعة بنسبة 78 بالمائة عن متوسط الخمس سنوات”.

ودعت كنزلي، “المجتمع الدولي إلى بذل جهد دبلوماسي منسق لدفع الأطراف المتحاربة إلى توفير ضمانات الوصول والسلامة للعاملين والقوافل الإنسانية”.

هذا ودخل السودان في حالة فوضى منذ منتصف أبريل 2023، بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إذ سيطرت “الدعم السريع” على معظم أنحاء دارفور وتحاصر “الفاشر”، والتي لجأ إليها نحو 500 ألف مدني.