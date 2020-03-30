وفيات كورونا تتجاوز حاجز الـ 7 آلاف في إسبانيا

عدد الوفيات 6 آلاف و398 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة [CNN]

سجلت إسبانيا 812 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 7 آلاف و340 حالة.

ووفق معطيات وزارة الصحة، الإثنين، فإن عدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت 812 حالة.

وشهد عدد الوفيات تراجعا طفيفا مقارنة بحصيلة الأحد، التي بلغت 838 وكانت أعلى حصيلة يومية.

كما سجلت إسبانيا التي تأتي ثانية بعد إيطاليا في عدد الوفيات، 6 آلاف و398 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 85 ألف و195 إصابة.

وفي ظل هذه المعطيات تجاوزت إسبانيا الصين التي سجلت 82 ألف و463 إصابة، والتي انتشر منها الفيروس إلى العالم، في عدد الإصابات، لتحل ثالثة بعد الولايات المتحدة (143 ألف و72) وإيطاليا (97 ألف و689)، من حيث الإصابات.

فيما بلغ عدد الذين تعافوا وغادروا المشافي خلال 24 ساعة، في إسبانيا، ألفين و71 شخصا، ليصبح اجمالي المتعافين 16 ألفا و780.

وقررت الحكومة الإسبانية تعليق كافة الأنشطة الاقتصادية “غير الضرورية”، لمدة أسبوعين، اعتبارا من الثلاثاء.

وتشير توقعات خبراء تناقلتها وسائل إعلام محلية، إلى أن تكلفة هذا القرار الذي يتخذ في البلاد للمرة الأولى، ستكون 49 مليار يورو شهريا، فضلا عن تهديد مستقبل 240 ألف شركة.وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 735 ألفا، توفي منهم أكثر من 34 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

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