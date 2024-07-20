وفاة عشرات المهاجرين في البحر!

عين ليبيا | نُشر: السبت، 20 يوليو 2024 - 12:15 | آخر تحديث: 20 يوليو 2024 - 13:45 نُشر: السبت، 20 يوليو 2024 - 12:15
دولي
أرشيفية/AFP
وفاة 40 مهاجرا بعد اشتعال النيران في قاربهم

لقى عشرات المهاجرين حتفهم في البحر بعد أن اشتعلت النيران في قارب كانوا على متنه.

وبحسب وكالة رويترز، قالت المنظمة الدولية للهجرة في “هايتي”، في بيان: “إن القارب الذي كان يحمل أكثر من 80 شخصا، غادر من فورت سان ميشيل في شمال هايتي متوجها إلى جزر تركس وكايكوس، ولقى 40 مهاجرا منهم حتفهم”.

وقالت هيئة الهجرة في الدولة الكاريبية، “هايتي”: “نجا 41 مهاجرا من الحريق وأنقذهم خفر السواحل في هايتي”.

وقال جان هنري بيتي، الذي يرأس مكتب الحماية المدنية في شمال هايتي، لصحيفة ميامي هيرالد: “إن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب استخدموا أعواد الثقاب لإشعال الشموع في طقوس للمطالبة بالمرور الآمن، مما أدى إلى اشتعال النيران في براميل مملوءة بالبنزين وانفجارها”.

وقال غريغوار غودستين، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في هايتي: إن “هذا الحدث المدمر يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها الأطفال والنساء والرجال الذين يهاجرون عبر طرق غير نظامية”، مشددا “على أن العنف الشديد الذي غذته العصابات في “هايتي” خلال الأشهر العديدة الماضية دفع “الهايتيين”، إلى “اللجوء إلى إجراءات يائسة” للفرار من البلاد.”

هذا وأدى العنف في “هايتي”، إلى نزوح ما يقرب من 600 ألف شخص من منازلهم وتعرض خمسة ملايين آخرين لانعدام الأمن الغذائي الشديد”.

آخر تحديث: 20 يوليو 2024 - 13:45
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