وقف إطلاق النار فى ميناء الحديدة مُنتصف ليل الثلاثاء

وذكرت مصادر حكومية، أنه بعد 4 أيام من وقف إطلاق النار ستبدأ ميليشيات الحوثى الانسحاب من ميناء الحديدة يعقبه انسحاب من المدينة، حسب ما هو متفق عليه فى مشاورات السويد.

كانت الميليشيات استبقت بدء تنفيذ اتفاق السويد على الأرض فى الحديدة بإشراف الأمم المتحدة، بعملية نهب واسعة لمؤسسات المدينة ومرافقها الحكومية ومنشآتها التجارية، وفق ما قالت مصادر ميدانية.

ونقل الحوثيون كل ما تم سلبه ونهبه إلى صنعاء التى يحتلها المتمردون، وفق المصادر التى قالت إن الميليشيات نهبت وثائق ومعدات من داخل مقر المؤسسة العامة للاتصالات ونقلتها على متن شاحنات.

وتأتى عملية النهب بعد يومين من قيام ميليشيات الحوثى بالاستيلاء على معدات ووثائق فى ميناء الحديدة، بالإضافة إلى مصادرة بضائع يملكها تجار ومستثمرون.

يُذكر أن الحكومة سبق لها أن تحدثت مع المبعوث الأممي بشأن موعد ومكان المشاورات القادمة، والتي سيتم التشاور بشأنها مع الرئيس عبدربه منصور هادي أولًا قبل الإعلان عنها، خاصة وأن الجولة القادمة لا يجب أن تنعقد بدون تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها في جولة السويد”