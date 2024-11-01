مقتل 88 إسرائيليّا في غزة ولبنان خلال أكتوبر الماضي

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، “أنه قتل خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 88 إسرائيليا ما بين مدني وعسكري في غزة ولبنان”.

وأفادت الصحيفة، “بسقوط 37 عسكريا خلال العملية البرية في الجنوب وعلى الحدود الشمالية الإسرائيلية، مع مقتل 19 في قطاع غزة”.

وأوضحت “أن شهر أكتوبر الماضي، ورغم مرور عام كامل على عملية “طوفان الأقصى” التي أعلنت عنها حركة “حماس” في السابع من أكتوبر 2023، فإنه شهد مقتل 88 إسرائيليا”.

هذا وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ 7 من أكتوبر2023، مما تسبب في مقتل نحو 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، وبداية أكتوبر الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية “محدودة ” في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ”حزب الله”، في عدد من القرى القريبة من الحدود، وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا.