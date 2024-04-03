يلين تزور الصين لبحث الممارسات التجارية «غير النزيهة»

تتوجه وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إلى الصين، الخميس، للمرة الثانية خلال أقل من عام، للتباحث حول ممارسات بكين التجارية التي تعتبرها واشنطن “غير نزيهة”.

تستهل وزيرة الخزانة هذه الزيارة التي ستستمر من 3 إلى 9 أبريل، في قوانغتشو (جنوب) حيث ستجتمع مع رؤساء شركات أميركية موجودة هناك ومسؤولين محليين قبل توجهها إلى بكين.

وستلتقي في هذه المدينة بنائب رئيس مجلس الدولة، هي ليفنغ، قبل أن تجتمع في بكين مع نظيرها، لان فوان، ورئيس الوزراء، لي تشيانغ، وحاكم البنك المركزي، بان قونغ شنغ.

وتأتي هذه الزيارة بعد ثمانية أشهر فقط من رحلتها السابقة التي ساعدت في تخفيف التوترات الشديدة التي شهدتها أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، ولا سيما بفضل إنشاء مجموعات عمل ثنائية مخصصة للقضايا الاقتصادية والمالية.

هذه المرة، تأمل جانيت يلين في مناقشة “الممارسات التجارية غير النزيهة” والإشارة بشكل خاص إلى “عواقب الإفراط في الإنتاج الصيني على الاقتصاد العالمي”، بحسب وزارة الخزانة.

وتشعر واشنطن بالقلق بشكل خاص من ارتفاع الصادرات الصينية منخفضة الثمن في قطاعات مثل السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والألواح الشمسية، مما قد يمنع بروز صناعة أميركية في هذا المجال.

وأشار مساعد الوزيرة للشؤون الدولية، جاي شامبوغ، لوكالة فرانس برس إلى أن هذا الوضع شهدته الولايات المتحدة بالفعل، و”إنه ليس أمرا سنكتفي بمراقبته دون أن نفعل شيئاً”.

وأضاف “نريد أن نلمس تطورات في عدد من المجالات” ولاسيما “تحديد أهداف إنتاجية تتجاوز في الواقع ما يمكن للسوق العالمية استيعابه”.

إذ كان سيتم اتخاذ تدابير تجارية، فمن المهم أن تدرك بكين أنها ليست “مجموعة تدابير ضد الصين”، بحسب شامبوغ.

وفي نهاية عام 2023، أكدت يلين أن واشنطن ستواصل المطالبة بأن تكون السياسات الاقتصادية وصنع السياسات في الصين أكثر وضوحا، مشيرة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم “أهم من أن يبني نموه على الصادرات”.

يأتي ذلك فيما تثير الصعوبات التي تشهدها السوق العقارية أو مديونية المجتمعات المحلية، مخاوف من تداعيات الصدمات التي تهز البلاد على المستوى العالمي.

لكن العلاقات الاقتصادية بين البلدين أصبحت، بحسب مسؤول في وزارة الخزانة، “بالتأكيد، أكثر متانة الآن مما كانت عليه قبل عامين”، مستشهدا بمحاكاة أجراها معا “حول عواقب إفلاس بنك نظامي في أي من البلدين”.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الأميركية، “لا ينوي أي من الطرفين البدء في مفاوضات أو مبادرات ثنائية”، بحسب باتريسيا كيم، الباحثة في معهد بروكينغز.

وأثارت الزيارة السابقة لجانيت يلين إلى بكين الكثير من الاهتمام في الصين.

الأسبوع الماضي، أشارت صحيفة تشاينا ديلي الحكومية في مقال افتتاحي إلى أن جانيت يلين معروفة “بمواقفها العملية وبالأحرى المتفائلة” فيما يتعلق بالعلاقات الصينية الأميركية.

وتعارض وزيرة الخزانة “الصقور المناهضين للصين في واشنطن”، بحسب الصحيفة التي اعتبرت أنها الشخص المناسب لأداء “دور وسيط” بفضل الثقة التي اكتسبتها من نظرائها الصينيين.