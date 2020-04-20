«يونيسف» تُحذّر من معاناة أطفال الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بسبب كورونا

يعيش في المنطقة 25 مليون طفل محتاج. [رويترز]

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، اليوم الاثنين، إن تفشي فيروس كورونا المستجد سيُضاعف معاناة 25 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.«»

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في هذه المنطقة، بلغ 105419، والوفيات وصلت إلى 5699حالة.

وسجلت إيران أكبر عدد من الحالات، لتبلغ نسبتها 80 في المائة تقريبًا من إجمالي عدد الإصابات في المنطقة، بحسب البيان.

وأشار تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن “هذه المنطقة فيها أكبر عدد من الأطفال المحتاجين على مستوى العالم، بسبب النزاعات والحروب المستمرة”.

ونقلت وكالة “الأناضول عن شيبان قوله: “يعيش في المنطقة 25 مليون طفل محتاج، بمن فيهم اللاجئين والنازحين الذين اقتلع معظمهم من بيوتهم بسبب النزاعات المسلحة والحروب في كلّ من سوريا واليمن والسودان وفلسطين والعراق وليبيا”.

وأكد البيان أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأممية لغرب آسيا (إسكوا) توقعت فقدان 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، ما قد يزيد عدد فقراء المنطقة 8 ملايين شخص، فيما رجحت يونيسف أن يكون نصفهم من الأطفال.

وتابع شيبان محذراً: “إن لم تقُم أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية بدعم العائلات، فلن تجد هذه العائلات أمامها من خيار سوى اللجوء إلى عمالة الأطفال والزواج المبكر والتسرب من المدرسة من أجل البقاء على قيد الحياة”.

وأطلقت يونيسف مناشدات للحصول على مبلغ 92.4 مليون دولار أمريكي كي تتمكن من مواصلة أنشطتها لدعم جهود مكافحة كورونا في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

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