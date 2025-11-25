105 موقوفين و142 دعوى.. ملف قضائي ضخم يلاحق «إمام أوغلو» في تركيا

قبلت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، الثلاثاء، لائحة الاتهام المقدّمة بحق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعزول، أكرم إمام أوغلو، والتي تطالب بسجنه لمدة قد تصل إلى 2352 عاماً، على خلفية سلسلة من التهم المرتبطة بالفساد وتأسيس منظمة إجرامية.

وتضم لائحة الاتهام 402 متهماً إلى جانب إمام أوغلو، من بينهم 105 أشخاص قيد الاعتقال حالياً. وجاءت اللائحة في أربعة آلاف صفحة تتناول تفاصيل الاتهامات الموجهة للمشتبه بهم، وخصوصاً ما يُنسب إلى إمام أوغلو باعتباره – وفق الادعاء – “مؤسس وزعيم المنظمة”.

وتشمل الاتهامات الأساسية الموجّهة لإمام أوغلو:

تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة

تلقي الرشاوى

غسل عائدات الجريمة

الاحتيال على المؤسسات والمنظمات العامة

تسجيل البيانات الشخصية ونشرها

إخفاء الأدلة الجنائية

عرقلة الاتصالات

إتلاف الممتلكات العامة

نشر معلومات مضللة للجمهور

الابتزاز والتلاعب بالعطاءات

كما تضمنت اللائحة طلبات بمعاقبته على جرائم أخرى مثل التلوث المتعمد للبيئة، ومخالفات ضريبية، ومخالفات لقانون الغابات وقانون التعدين، وهي التهم التي تشكل موضوع 142 دعوى مدرجة ضمن الملف.

هذا ويخضع إمام أوغلو للاحتجاز الاحتياطي منذ مارس الماضي، في إطار التحقيقات المتعلقة بهذه الاتهامات، التي ينفيها بشكل قاطع، وكان توقيفه قد تسبب في خروج آلاف المتظاهرين إلى شوارع إسطنبول وعدة ولايات تركية، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد، وذلك رفضاً لما اعتبره المحتجون “استهدافاً سياسياً”.