3141 قتيلاً في هايتي.. والسفارة الأمريكية تُغلق أبوابها بوجه الفوضى

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إغلاق سفارتها في هايتي وحصر موظفيها داخل مقرها في العاصمة بورت أو برانس، على خلفية تبادل كثيف لإطلاق النار قرب الحي الذي تقع فيه السفارة، في مؤشر جديد على تدهور الأوضاع الأمنية في الدولة الكاريبية التي تمزقها الفوضى منذ سنوات.

وقالت الخارجية في بيان رسمي: “ثمة معلومات عن تبادل كثيف لإطلاق النار في حي تاباري قرب سفارة الولايات المتحدة. إلى موظفي الحكومة الأمريكية: أحجموا عن أي خروج رسمي خارج الحرم الدبلوماسي، وتجنبوا المنطقة”.

هذا وتشهد هايتي تصاعدًا غير مسبوق في أعمال العنف الإجرامي، تقوده عشرات العصابات المسلحة التي بسطت نفوذها على مساحات واسعة من البلاد، لا سيما العاصمة بورت أو برانس، في ظل انهيار مؤسسات الدولة وشلل الأجهزة الأمنية، ويعاني السكان من حصار فعلي تفرضه الميليشيات الإجرامية، حيث تتكرر مشاهد الخطف الجماعي، والقتل العشوائي، والاشتباكات بين العصابات، وسط غياب شبه كامل للقانون.

ووفقًا لتقرير صادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الشهر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 3141 شخصًا خلال النصف الأول فقط من عام 2025، في أعمال عنف قادتها هذه الجماعات المسلحة، ووصف التقرير الأوضاع في هايتي بأنها “انهيار أمني وإنساني شامل”، محذرًا من تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وهايتي، أفقر دول نصف الكرة الغربي، تعيش واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخها الحديث، حيث تلاشت المؤسسات الحكومية تقريبًا، في وقت تشهد فيه البلاد فراغًا في السلطة التنفيذية، وغياب انتخابات رئاسية، ومجلس نواب غير فاعل، ما جعلها بيئة خصبة لتمدّد العصابات.