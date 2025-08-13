85.6 مليون برميل يومياً.. مصافي النفط العالمية تقترب من مستوى قياسي

رفعت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، توقعاتها لنمو المعروض النفطي العالمي خلال عام 2025 إلى 2.5 مليون برميل يومياً، مقابل 2.1 مليون برميل يومياً في تقديراتها السابقة، مرجعة ذلك إلى قرار تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج في إطار سعيه للحفاظ على حصصه السوقية.

ورغم هذه الزيادة، أبقت الوكالة على نظرتها الحذرة تجاه الطلب، إذ خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي إلى 680 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ700 ألف برميل يومياً في تقديراتها السابقة، موضحة أن البيانات الأخيرة تعكس ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى وتراجع ثقة المستهلكين، ما يجعل احتمالات حدوث انتعاش قوي في السوق أمراً مستبعداً في المدى القريب.

وأشارت الوكالة إلى أن المنتجين من خارج أوبك+ سيواصلون لعب الدور الأكبر في دفع نمو المعروض العالمي خلال العام الحالي والمقبل، رغم زيادة إنتاج التحالف. كما توقعت أن يقترب استهلاك مصافي النفط العالمية في أغسطس من مستوى قياسي يبلغ 85.6 مليون برميل يومياً، رغم خفض تقديرات الطلب.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من صدور التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، الذي رفع توقعاته لنمو الطلب العالمي في عام 2026 إلى 1.38 مليون برميل يومياً، بزيادة قدرها 100 ألف برميل يومياً عن التوقع السابق، وفي المقابل خفض تقديراته لنمو إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+ بالقيمة نفسها، في إشارة إلى احتمال تشديد التوازن في سوق النفط العالمي العام المقبل.