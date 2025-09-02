87 ألف حالة خلال 6 أشهر.. ارتفاع كبير بعدد الحالات الإسعافية بمستشفى «طرابلس المركزي»

أظهرت إحصائية صادرة عن قسم الإحصاء والتوثيق الطبي بمستشفى طرابلس المركزي أن أقسام الطوارئ استقبلت خلال النصف الأول من العام 2025 أكثر من 87,000 حالة إسعافية، في حين بلغت حالات الدخول إلى الأقسام الإيوائية 6,674 حالة فقط.

وبحسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تعكس هذه الأرقام حجم الضغط الكبير على خدمات الطوارئ، مقارنة بعدد الحالات التي استدعت الإيواء الطبي، وهو ما يشير إلى اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على أقسام الطوارئ كنقطة رئيسية لتلقي الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الإحصائيات في سياق جهود وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز خدمات الطوارئ وتحسين استجابة المرافق الصحية للاحتياجات المتزايدة.