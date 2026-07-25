أطعمة شائعة ينصح بالابتعاد عنها صباحأً.. تعرّف عليها

يعتقد كثيرون أن اختيار الطعام في بداية اليوم مسألة مرتبطة فقط بالسعرات الحرارية أو الشعور بالشبع، لكن الدراسات الحديثة في مجال التغذية تشير إلى أن توقيت تناول الطعام وحالة المعدة عند استقباله قد يلعبان دوراً مهماً في طريقة تعامل الجسم معه.

وبعد ساعات طويلة من الصيام أثناء النوم، تكون المعدة في حالة خالية ويكون الجهاز الهضمي أكثر حساسية لدى بعض الأشخاص، لذلك فإن بعض الأطعمة والمشروبات التي تبدو عادية أو حتى صحية يمكن أن تسبب مشكلات مثل الحموضة، الانتفاخ، تقلب مستويات السكر في الدم أو الشعور السريع بالجوع عند تناولها مباشرة بعد الاستيقاظ.

ولا يعني ذلك أن هذه الأطعمة ضارة بشكل مطلق أو يجب حذفها من النظام الغذائي، إذ تؤكد الدراسات الغذائية أن تأثير الطعام يختلف حسب طبيعة جسم الإنسان، وحالته الصحية، ونمط حياته، لكن طريقة وتوقيت تناولهما قد يصنعان فرقاً واضحاً.

القهوة على معدة فارغة.. طاقة سريعة أم تهيج للمعدة؟

تعد القهوة من أكثر المشروبات انتشاراً في بداية اليوم، ويعتمد عليها ملايين الأشخاص للحصول على النشاط والتركيز، إلا أن تناولها مباشرة بعد الاستيقاظ دون أي طعام قد لا يكون مناسباً لبعض الأشخاص.

وتشير دراسات حول تأثير الكافيين إلى أن القهوة يمكن أن تحفز إفراز حمض المعدة، ما قد يزيد الشعور بالحرقة أو الانزعاج لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أو حساسية المعدة.

كما تظهر أبحاث مرتبطة بإيقاع الجسم اليومي أن مستويات هرمون الكورتيزول، المسؤول جزئياً عن اليقظة والطاقة، تكون مرتفعة طبيعياً بعد الاستيقاظ، لذلك يرى بعض الباحثين أن توقيت تناول الكافيين قد يؤثر في طريقة استجابة الجسم له.

وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من مشكلات هضمية، قد لا تسبب القهوة على معدة فارغة أي أعراض، لكن ظهور الحرقة أو الغثيان أو ألم المعدة بشكل متكرر قد يكون مؤشراً إلى ضرورة تغيير توقيت تناولها.

العصائر.. صورة صحية لكن تأثير مختلف

يرتبط العصير غالباً بالصحة بسبب احتوائه على الفيتامينات، إلا أن طريقة تناوله تختلف عن تناول الفاكهة الكاملة.

وتوضح دراسات في مجال التغذية أن عصر الفاكهة يقلل من كمية الألياف التي تساعد على إبطاء امتصاص السكريات، ما يجعل الجسم يحصل على كمية أكبر من السكر خلال فترة زمنية قصيرة.

وعند تناول العصير وحده على معدة فارغة، قد يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم بسرعة، ثم ينخفض لاحقاً، وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بالتعب أو الجوع بعد وقت قصير لدى بعض الأشخاص.

ولهذا يوصي خبراء التغذية غالباً بتناول الفاكهة الكاملة بدلاً من العصير، أو دمج المشروبات التي تحتوي على سكريات طبيعية مع مصادر للبروتين أو الدهون الصحية لتقليل سرعة امتصاص السكر.

الأطعمة الحارة.. عندما تتحول النكهة إلى إزعاج

تمنح التوابل الطعام نكهة مميزة، كما تحتوي بعض المكونات الحارة على مركبات ذات فوائد محتملة للجسم، لكن تناولها صباحاً على معدة فارغة قد يسبب مشكلة لبعض الأشخاص.

وتشير الدراسات المتعلقة بصحة الجهاز الهضمي إلى أن مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار يمكن أن تحفز مستقبلات الألم والحرارة في الجهاز الهضمي، ما قد يؤدي إلى الشعور بالحرقة أو تهيج المعدة لدى الأشخاص الأكثر حساسية.

وتزداد احتمالية ظهور هذه الأعراض لدى من يعانون من التهاب المعدة أو ارتجاع الحمض، لذلك يفضل تناول الأطعمة الحارة ضمن وجبة متوازنة بدلاً من تناولها وحدها في بداية اليوم.

الفواكه الحمضية.. فوائد كثيرة لكن التوقيت مهم

تحتوي الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت على فيتامينات ومركبات نباتية مفيدة، لكنها تحتوي أيضاً على أحماض طبيعية قد تسبب انزعاجاً لبعض الأشخاص عند تناولها على معدة فارغة.

وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المعدة أو حساسية الأحماض قد يشعرون بحرقة أو تهيج بعد تناول هذه الفواكه دون وجود طعام آخر يخفف تأثيرها.

ولا ينطبق هذا الأمر على الجميع، فالكثير من الأشخاص يستطيعون تناول الفواكه الحمضية صباحاً دون مشكلة، لكن مراقبة استجابة الجسم تبقى العامل الأهم.

المعجنات والحلويات.. ارتفاع سريع ثم هبوط في الطاقة

تعد المعجنات والحلويات من الخيارات السريعة التي يلجأ إليها البعض في الصباح بسبب سهولة تناولها، لكنها غالباً تحتوي على كميات مرتفعة من الكربوهيدرات المكررة والسكريات.

وتشير أبحاث حول تنظيم مستويات السكر في الدم إلى أن تناول كميات كبيرة من السكريات البسيطة على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سريع في الجلوكوز، يليه انخفاض قد ينعكس على مستوى النشاط والشعور بالجوع.

ويرى خبراء التغذية أن وجبة الإفطار الأكثر توازناً هي التي تجمع بين مصادر البروتين مثل البيض أو اللبن أو المكسرات، والألياف الموجودة في الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه، إضافة إلى الدهون الصحية.

المشروبات الغازية.. خيار غير مناسب لبداية اليوم

تناول المشروبات الغازية صباحاً على معدة فارغة قد يزيد من احتمالية الانتفاخ بسبب الغازات، كما أن احتواءها على كميات كبيرة من السكر قد يؤثر في تنظيم الشهية والطاقة.

وتربط دراسات غذائية بين الإفراط في المشروبات المحلاة وزيادة احتمالية اضطراب التحكم في مستويات السكر عند بعض الأشخاص، إضافة إلى تأثيرها على جودة النظام الغذائي العام عند استبدالها بالمشروبات المفيدة.

ما الأفضل تناوله صباحاً؟

لا توجد وجبة صباحية واحدة تناسب الجميع، لكن الدراسات الغذائية تشير إلى أن الجمع بين البروتين والألياف والدهون الصحية يساعد على إبطاء الهضم، وتحقيق شعور أطول بالشبع، وتقليل التقلبات السريعة في مستويات السكر.

ومن الخيارات التي يفضلها خبراء التغذية عادة: البيض، الزبادي الغني بالبروتين، الشوفان، المكسرات، الحبوب الكاملة، والخضروات، مع مراعاة احتياجات كل شخص وحالته الصحية.

ويؤكد المختصون أن الهدف ليس وضع قائمة ممنوعات، بل فهم طريقة تفاعل الجسم مع الطعام، لأن الغذاء الصحي لا يعتمد فقط على نوع الطعام، وإنما أيضاً على الكمية والتوقيت وطريقة تناوله.