السعادة المؤقتة.. ما الذي تفعله «الوجبات الجاهزة» في عقولنا؟

أظهرت دراسة طبية سريرية حديثة، أجراها معهد علوم الأعصاب بجامعة أوكسفورد بالتعاون مع المركز الوطني لأبحاث التغذية في الولايات المتحدة، أن الأضرار الحيوية الناجمة عن استهلاك الوجبات السريعة فائقة المعالجة تشن هجوماً مباشراً ومبكراً على كيمياء الدماغ البشري ووظائفه الإدراكية، قبل أن تبدأ أعراض التلف الجسدي والسمنة في الظهور على المحيط الخارجي للجسم، مشيرة إلى أن النظم الغذائية المشبعة بالدهون المتحولة والسكريات المكررة تعيد صياغة الهيكل العصبي والنفسي للإنسان بشكل مقلق.

وأوضحت الفحوصات المجهرية وتحليلات الرنين المغناطيسي الوظيفي، المشار إليها في الدراسة، أن الاعتماد المستمر على الأطعمة الجاهزة يحفز استجابة مناعية خاطئة تؤدي إلى التهاب حاد في منطقة الحصين، وهي المركز الرئيسي المسؤول في الدماغ عن تشكيل الذاكرة وتنظيم الانفعالات، وتوصل الباحثون إلى أن هذا الالتهاب يتسبب في كبت وإنقاص إنتاج عامل التغذية العصبية المشتق من الدماغ، وهو البروتين الأساسي المسؤول عن نمو الخلايا العصبية وحمايتها وتعزيز المرونة المعرفية، مما يترتب عليه تراجع فوري في كفاءة الذاكرة القريبة، وضَعف القدرة على التركيز، واسترجاع المعلومات اليومية، واتخاذ القرارات السريعة.

وعلى صعيد السلامة النفسية والمزاجية، وثقت الدراسة المنشورة في المجلة البريطانية للطب النفسي تراجعاً حاداً في كفاءة المحور الحيوي الممتد بين الأمعاء والدماغ نتيجة لافتقار هذه الوجبات إلى الألياف الطبيعية، حيث تبين أن المواد الحافظة والزيوت المهدرجة تؤدي إلى تدمير البكتيريا النافعة (الميكروبيوم) في القولون، مما يعطل توازن وإنتاج النواقل العصبية الكيميائية المسؤولة عن الاستقرار النفسي مثل السيروتونين والدوبامين، وهو ما يفسر حدوث التقلبات المزاجية الحادة، والارتفاع المفاجئ في مستويات القلق والتوتر، وزيادة احتمالية الإصابة بالاكتئاب المزمن بنسبة تتجاوز الـ 30% لدى الفئات العمرية الشابة.

وفي المقابل، رصدت الدراسة التأثيرات الجسدية التراكمية الناتجة عن القفزات الحادة المستمرة لمستويات سكر الدم بعد تناول الوجبات السريعة، مؤكدة أن الإنتاج الكثيف والمفاجئ للإنسولين من قِبل البنكرياس يؤدي مع مرور الوقت إلى إصابة الخلايا بمقاومة الإنسولين، مما يمهد للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، توازياً مع رصد ارتفاع الكوليسترول الضار وتضيق الشرايين بفعل الأملاح والصوديوم، مما يرفع ضغط الدم الشرياني، بالإضافة إلى رصد تحول الفركتوز والسكريات الزائدة مباشرة داخل الكبد إلى دهون متراكمة، مسببة مرض الكبد الدهني غير الكحولي الذي يهدد بتليف الكبد على المدى الطويل وضَعف القدرة المناعية العامة للجسم.

وفي سياق متصل، لم تغفل الدراسة رصد الجوانب الوظيفية واللوجستية التي تدفع الأفراد لاستهلاك هذه الأطعمة، إذ بينت التحليلات المخبرية أن التركيزات العالية من الدهون والأملاح الممزوجة معاً تثير براعم التذوق بشكل مكثف يحفز نظام المكافأة الدماغي على إفراز هرمون الدوبامين بشكل فوري، مما يمنح الإنسان شعوراً مؤقتاً بالمتعة وتخفيف التوتر اللحظي، إلى جانب دورها في الإمداد الطاقي السريع والكثيف بالسعرات الحرارية في حالات الإجهاد البدني، فضلاً عن فائدتها اللوجستية والاقتصادية في إدارة الوقت ضمن بيئات العمل الحديثة ذات النمط المتسارع نظراً لسهولة الحصول عليها وانخفاض تكلفتها المادية مقارنة بالأغذية الطازجة.

ويأتي نشر هذه الدراسة السريرية الموسعة في وقت تصاعدت فيه تحذيرات منظمة الصحة العالمية وهيئات سلامة الغذاء الدولية من الارتفاع الحاد في كُلفة الرعاية الصحية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة المرتبطة بالنمط الغذائي المعاصر، وتكمن خطورة الكشوفات الجديدة في إثباتها أن الأضرار العصبية والنفسية تبدأ في قضم القدرات الإدراكية للإنسان بشكل صامت وتراكمي قبل فترة طويلة من ظهور التغيرات الجسدية الواضحة كالسمنة أو تصلب الشرايين، مما يفرض على المؤسسات التعليمية والصحية سياقاً جديداً يتطلب الموازنة الدقيقة بين المنافع الاقتصادية واللوجستية المؤقتة لتلك الوجبات، وبين التهديدات الحتمية التي تواجه السلامة العقلية والبدنية للأجيال القادمة.