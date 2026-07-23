الصحة العالمية تعلن موعداً جديداً للترشح لجائزة «مكافحة الأمراض»

أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح لنيل جائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان والأمراض القلبية الوعائية والسكري في إقليم شرق المتوسط، ليصبح الموعد الجديد في 30 يوليو 2026.

وتعد جائزة دولة الكويت إحدى الجوائز المؤسسية التي تديرها منظمة الصحة العالمية، وتُمنح تقديرًا للعلماء والباحثين والشخصيات التي قدمت إسهامات بارزة في مجالات الوقاية من الأمراض أو السيطرة عليها أو إجراء البحوث المتعلقة بها.

وتشمل مجالات الجائزة ثلاث مجموعات رئيسية من الأمراض، وهي السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، بهدف تكريم الجهود المتميزة التي تسهم في تطوير الرعاية الصحية وتعزيز الوقاية وتحسين نتائج مكافحة هذه الأمراض في إقليم شرق المتوسط.

وتتضمن الجائزة ميدالية برونزية إضافة إلى مبلغ مالي، يقدمها رئيس اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط للفائزين تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والعملية.

ودعت وزارة الصحة جميع الأشخاص والجهات الذين قدموا جهودًا متميزة في مجالات الوقاية من السرطان أو الأمراض القلبية الوعائية أو السكري ومكافحتها، أو في البحوث المرتبطة بهذه المجالات، إلى التقدم للترشح للحصول على الجائزة وفق الشروط والمعايير المعتمدة.

وطالبت الوزارة بإرسال ملفات الترشيح المعتمدة من الجهات المختصة، على أن تتضمن السيرة الذاتية للمترشح، ووصفًا شاملًا للإسهامات والإنجازات ذات الصلة، إضافة إلى الوثائق والملفات الداعمة للترشيح.

تأتي جائزة دولة الكويت لمكافحة السرطان والأمراض القلبية الوعائية والسكري ضمن جهود منظمة الصحة العالمية لدعم الابتكار والبحث العلمي وتعزيز دور الخبراء والمؤسسات الصحية في مواجهة الأمراض غير السارية، التي تمثل أحد أبرز التحديات الصحية عالميًا وفي إقليم شرق المتوسط.

المزيد من التفاصيل على البريد الإلكتروني (ico@moh.gov.ly)، بالإضافة إلى استكمال وتقديم نموذج الترشيح الإلكتروني عبر الرابط التالي:

https://kuwaitprize.emro.who.int/KWP/home/welcome