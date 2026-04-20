العدل تطلق خطة استراتيجية لمكافحة «الجرائم المالية»

شاركت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، في مراسم الإعلان عن الخطة الاستراتيجية والدليل التشغيلي لجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاءت هذه الخطة بإشراف المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ضمن جهود تنظيم وتطوير العمل المؤسسي في مجال مكافحة الجرائم المالية.

وأكدت وزارة العدل في ليبيا أن هذه الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في مسار مكافحة الجريمة المالية المنظمة، من خلال وضع إطار عملي واضح للجهات المعنية، بما يعزز قدرتها على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتسعى الخطة الجديدة إلى رفع كفاءة التنسيق بين المؤسسات المختصة، وتطوير أدوات العمل الرقابي، بما يواكب التحديات المتزايدة في مجال الجرائم المالية على المستويين المحلي والدولي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالجرائم المالية العابرة للحدود، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

وتعمل ليبيا في السنوات الأخيرة على تعزيز أطرها القانونية والمؤسسية لمواكبة المعايير الدولية في هذا المجال، عبر تطوير أجهزة الرقابة وتحديث الأدلة التشغيلية المعتمدة.