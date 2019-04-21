ثريد شخصي لحفتر عن ليبيا

ضع نصب عينيك أن حرب ليبيا الحقيقية ستظل تتعلق بقيام دولتها المدنية بعد عقود من الحكم العسكري الديكتاتوري وإعادة انتاج نفس هذا الحكم نتائجه كارثية وعواقبه معروفة للجميع. لا تكن إمعة فتطبل اليوم لمن سينساك ويتجاهلك غداً ولا تحصر بلادك في شخص فقد رأينا منهم جميعاً ما يفيض ويكفي..

أنا سأبقي الصوت الذي سيتكلم لو سكت الجميع ولا أفرق أبداً بين شخص من مدينتي زاوي أو طرابلسي أو مصراتي أو شرقاوي أو سبهاوي أو زنتاني أنا سأحاول قد ما أستطعت أن أجمع ما تحاول أن تفرقه أنت بصواريخك ومدافعك لأنني أؤمن ببلدي ليبيا وحق أهلها في حياة كريمة بعيداً عن الخنوع التي تريده أنت لنا جميعاً ليبيا دولتي ومن حقي أن أراها دولة دات حكم ديمقراطي مدني مثل باقي الدول ومثل ما أستشهدو عليها بقيام حكم مدني..

الدولة المدنية دولة الشعب منه وإليه يرفضها الطغاة والمتشددين أحدهما بالنيابة عن الله والآخر بالنيابة عن نفسه كلاهما رفع نفسه الى مستوى الله واعتبر نفسه الوكيل ان لم يكن البديل كلاهما صادر الله والدين والمجتمع وحولهم إلى أداة للتصفيق وجماعة للتبرير وجمهور لطاعته.

حفظ الله ليبيا.