سوريا تدين القصف الإسرائيلي على أراضيها وتطالب دول العالم بإدانته!

ارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على مواقع عدة في محيط مدينة مصياف بريف حماة، في سوريا، إلى 16قتيلا و 36 جريحاً بينهم حالات حرجة.

وقال مدير صحة حماة الدكتور ماهر اليونس لوكالة سانا: “إن عدد قتلى القصف الإسرائيلي على عدة مناطق بريف مصياف ارتفع إلى 16 قتيلا بينما هناك 36 جريحاً منهم 6 في حالة خطرة”.

في السياق، “أدانت الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الآثم الذي استهدف عدداً من المناطق، وأسفر عن ارتقاء 16 شهيداً وجرح 36 شخصاً بينهم 6 في حالة حرجة، كما تسبب أيضاً بأضرار مادية في بعض المناطق السكنية”.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم: “إمعاناً في اعتداءاتها على الأراضي السورية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأحد 8-9-2024 عدواناً جوياً سافراً من جهة شمال غرب لبنان استهدف عدداً من المناطق أسفر عن ارتقاء 16 شهيداً و جرح 36 شخصاً بينهم 6 في حالة حرجة، كما تسبب أيضاً بأضرار مادية في بعض المناطق السكنية”.

وأضافت الخارجية في بيانها: “إن تمادي كيان الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاته على الأراضي السورية، وعلى دول أخرى في المنطقة، واستمراره في حربه الوحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وارتكابه أفظع المجازر وجرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين إنما يدل على السعي المحموم لهذا الكيان الفاشي الدموي لمزيد من التصعيد في المنطقة والدفع بها إلى منزلقات خطرة سيكون لها عواقب وخيمة لا يمكن توقعها”.

وقالت الخارجية إن “سورية تؤكد على أن الدعم اللامحدود للكيان الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى هو ما يشجعه على الاستمرار في جرائمه الوحشية وعدوانه المتواصل، ما يجعل تلك الدول شريكة في هذا العدوان والتغطية عليه تستوجب المساءلة عنها”.

وأضافت الخارجية: “إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الآثم على الأراضي السورية، فإنها تحذر من استمرار الصمت الدولي إزاء الاستهتار الإسرائيلي بكافة القوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاته للقانون الدولي، وتطالب جميع دول العالم بإدانة هذا العدوان الإسرائيلي والتضامن معها في السعي لوضع حد للاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، ومساءلة قادة هذا الكيان العنصري عن جميع جرائمه”.

وقالت الخارجية “إن سورية تؤكد مجدداً على حقها الراسخ في الدفاع عن سيادة أراضيها وتحرير أرضها المحتلة بكافة الوسائل المشروعة التي يضمنها القانون الدولي”.

إلى ذلك، “أدانت وزارة الخارجية الإيرانية القصف الإسرائيلي، أمس على سوريا، وأسفر عن عشرات الشهداء والجرحى”.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني خلال مؤتمرة الصحفي الأسبوعي اليوم: “إن جرائم إسرائيل لا تقتصر على فلسطين وإن استمرار عدوان الكيان الصهيوني على سورية وغزة ولبنان مواصلة لسياساته المجنونة في توسيع الحرب في المنطقة”.

ونفى كنعاني، “ما ورد في الإعلام الصهيوني حول استهداف مقرات إيرانية في سورية”، مشدداً على أنه “حان الوقت لكي يتراجع داعمو هذا الكيان عن تسليحه”.