سوريا.. مقتل شخصين بقصف إسرائيلي في القنيطرة

بعد أيام على مقتل وإصابات العشرات جراء القصف الإسرائيلي على مصياف، قتل شخصان بقصف صاروخي إسرائيلي استهدف سيارة شرقي خان أرنبة في مدينة القنيطرة جنوبي سوريا.

وذكر مصدر محلي في مدينة القنيطرة لإذاعة “شام إف إم” السورية، “أن شخصين قتلا جراء استهداف سيارة من قبل الجيش الإسرائيلي، شرقي خان أرنبة في القنيطرة”.

من جهتها، “أفادت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارين في خان أرنبة، الأول طال أحد المدنيين المزارعين بينما كان يعمل في بستانه وتمّت إصابته ونقله إلى المستشفى، والهجوم الثاني استهدف سيارة مدنية وقتل من كان بداخلها وهما شخص عسكري والآخر مدني”.

وذكرت صحيفة “الوطن” السورية أن “الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة مدنية بواسطة طائرة مسيّرة على طريق القنيطرة – دمشق شرق خان أرنبة ما أدى لوقوع إصابات وتم نقلهم إلى مشفى أباظة لتلقي العلاج”.

وقبل أيام قتل 16 شخص وأصيب العشرات جراء قصف إسرائيلي على مواقع عدة في محيط مدينة مصياف بريف حماة، في سوريا.