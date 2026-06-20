صيدلية الطبيعة الذهبية.. دراسات علمية تكشف الأسرار العلاجية لـ«ثمار المشمش»

أصدرت المعاهد الدولية لأبحاث التغذية، بالتنسيق مع المنظمة العالمية لسلامة الغذاء، دراسة مخبرية شاملة وموسعة تفكك التركيبة البيولوجية والكيميائية لثمار المشمش، حيث قدمت الوثائق السريرية دليلاً قاطعاً على الفوائد العلاجية والوقائية الخارقة التي تمنحها هذه الفاكهة الصيفية لأجهزة الجسم الحيوية، وفي الوقت ذاته، وضعت الأبحاث خطوطاً حمراء حازمة تحذر من المخاطر الفسيولوجية القاسية والأعراض الجانبية التي قد تصيب الإنسان نتيجة الإفراط العشوائي في استهلاكها.

وأظهرت التحاليل الكيميائية الحيوية المنشورة في المجلات الطبية المرموقة أن المشمش يمثل منجماً طبيعياً زاخراً بمركبات البيتا كاروتين، وهي السلف الكيميائي الأساسي لفيتامين ألف، حيث أثبتت التجارب السريرية دورها الجوهري والمباشر في ترميم خلايا العين وحماية شبكية العين من التكسر والضمور البقعي المرتبط بتقدم السن، بالإضافة إلى احتوائها على تركيزات عالية من فيتامين ج وفيتامين هـ، اللذين يشكلان معاً شبكة دفاع كيميائية قوية تعمل كمضادات للأكسدة تعمل على تحييد الجذور الحرة في الخلايا، مما يسهم في منع التفاعلات الالتهابية، ودعم مرونة الشرايين، وحماية أنسجة البشرة من الشيخوخة المبكرة والتلف الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية.

وعلى صعيد كفاءة الجهاز الدوري والمناعي، تؤكد الأبحاث الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية أن ثمار المشمش تحتوي على مستويات ممتازة من عنصر البوتاسيوم، وهو الأيون المسؤول في الفسيولوجيا البشرية عن تنظيم توازن السوائل في الخلايا، وتحسين الإشارات العصبية المغذية للعضلات، فضلاً عن دوره المباشر في خفض ضغط الدم الشرياني المرتفع عبر تحفيز طرد الصوديوم الزائد عن طريق القنوات البولية، وتتكامل هذه المنظومة مع الألياف الغذائية بنوعيها القابل للذوبان وغير القابل للذوبان؛ إذ تشير وثائق الجمعية العالمية لأمراض الجهاز الهضمي إلى أن هذه الألياف تسرع عمليات الأيض والتمثيل الغذائي، وتعمل كغذاء حيوي للبكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز مناعة القولون ويحميه من الاضطرابات ويمنع حالات الإمساك المزمن بشكل فعال.

وفي المقابل، فتحت الأبحاث الطبية ملف التداعيات السلبية والمخاطر الكامنة وراء الاستهلاك المفرط للمشمش، حيث وجهت دراسات كليفلاند كلينك الطبية تحذيراً شديد اللهجة لمرضى القصور الكلوي المزمن، مبيّنة أن تناول كميات كبيرة من المشمش يضخ كميات ضخمة من البوتاسيوم تعجز الكلى المصابة عن تصفيتها وتصريفها، مما يؤدي إلى حدوث حالة فرط بوتاسيوم الدم في الجسم، وهي متلازمة خطيرة تسبب ضعفاً عضلياً عاماً واختلالاً حاداً في كهربية القلب قد يهدد الحياة، كما أشارت الدراسات إلى أن الارتفاع المفاجئ للألياف في الأمعاء نتيجة الإفراط يتسبب برود فعل عكسية حادة تشمل التقلصات المعوية المؤلمة، والانتفاخات، والإسهال الشديد الذي قد يقود إلى الجفاف.

وحذرت وثائق معاهد السكري والغدد الصماء من أن المشمش، رغم فوائده، يحتوي على نسب من السكريات الطبيعية مثل الفركتوز، وهو ما يتطلب رقابة صارمة من قِبل مرضى السكري لضمان عدم حدوث قفزات مفاجئة وغير آمنة في منحنى سكر الدم، ولم تتوقف التحذيرات عند الثمار الطازجة بل شملت المشمش المجفف الذي يحتوي على مركبات الكبريتيت المستخدمة في حفظه، والتي قد تثير نوبات ربو حادة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر، ونبهت معاهد السموم الدولية بصرامة شديدة إلى تجنب استهلاك اللوز المر المتواجد داخل بذور المشمش، نظراً لغناه بمركب الأميغدالين الذي يتحول فور تفاعله مع إنزيمات المعدة إلى غاز السيانيد عالي السمية، مما يهدد بحدوث حالات تسمم حادة تشل الجهاز التنفسي والعصبي المركزي.