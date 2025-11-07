فوائد «أوميغا 3» تتجاوز الصحة القلبية.. تساهم في الحد من العنف

كشفت دراسة علمية حديثة عن تأثير مذهل لأحماض أوميغا 3 الدهنية في تقليل السلوك العدواني، مؤكدة وجود علاقة مباشرة بين تناول هذه المكملات وانخفاض مستويات العدوانية بمختلف أشكالها.

وجاءت النتائج بعد تحليل شامل لـ29 تجربة علمية استمرت في المتوسط 16 أسبوعاً، نفذت على مدار نحو ثلاثة عقود بين عامي 1996 و2024، وشملت 3918 مشاركاً من مختلف الفئات العمرية.

وأظهرت التحليلات أن المكملات الغذائية المحتوية على أوميغا 3 تساهم في خفض العدوانية بنسبة تصل إلى 28 بالمئة، تأثير يشمل العدوانية التفاعلية التي تظهر كرد فعل للاستفزاز، وكذلك العدوانية الاستباقية المخطط لها مسبقاً، وفق ما ذكرت منصة “ساينس ألرت”.

وأظهرت الدراسة شمولية النتائج على مختلف الأعمار، بدءاً من الأطفال دون سن 16 عاماً وصولاً إلى كبار السن بين 50 و60 عاماً، ما يعكس قدرة أوميغا 3 على التأثير الإيجابي عبر مختلف الظروف الحياتية.

وأكد البروفيسور أدريان راين، عالم الجريمة العصبي في جامعة بنسلفانيا، أن الوقت أصبح مناسباً لتطبيق مكملات أوميغا 3 كأداة عملية لتقليل العدوانية في المجالات المجتمعية والطبية والقضائية، مشيراً إلى أن هذه المكملات يمكن أن تكون جزءاً من استراتيجيات الوقاية والعلاج للحد من العنف.

ونصح الباحثون الآباء الذين يواجه أطفالهم مشاكل في السلوك العدواني بإضافة حصتين من الأسماك أسبوعياً إلى النظام الغذائي لأطفالهم، إلى جانب أي علاجات أخرى يتلقونها، مؤكداً أن هذه الخطوة قد تعزز النتائج الإيجابية للمكملات.

ويرجح الفريق البحثي أن هذا التأثير الإيجابي يعود إلى قدرة أوميغا 3 على تقليل الالتهابات في الجسم ودعم العمليات الحيوية في الدماغ، ما ينعكس مباشرة على تنظيم الانفعالات والسلوكيات العدوانية.

وتتوافق هذه النتائج مع أبحاث سابقة أبرزت فوائد أوميغا 3 في الوقاية من اضطرابات عقلية مثل انفصام الشخصية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، ما يعزز من أهمية هذا الحمض الدهني كعنصر صحي متعدد الفوائد.

ويؤكد الباحثون أن أوميغا 3 ليس حلاً سحرياً، لكنه أداة فعالة يمكن أن تساهم في تقليل العنف في المجتمع، مع ضرورة استمرار الأبحاث طويلة المدى لفهم آليات عمله بشكل أعمق وتأكيد النتائج الواعدة التي توصلت إليها الدراسة.